Jasne instrukcje podczas treningów z dziećmi

Jasne instrukcje podczas treningu z dziećmi
Coaching
Nike Training
Wydawaj zwięzłe i jasne instrukcje, aby dzieci miały więcej czasu na zabawę
Dowiedz się jak zaangażować dzieci do aktywności, wydając im krótkie, treściwe instrukcje. Dla nich oznacza to więcej zabawy, a dla Ciebie – mniej skomplikowanych wytycznych. To korzyść dla obu stron.
Gdy dzieci spędzają dużo czasu w domu, robią się niespokojne i chcą spalić nadmiar energii. Dlatego przedstawiamy sześć zasad wspólnego treningu, które pomogą zmotywować dzieciaki i zachęcą je do aktywności.
Zasada tego tygodnia to „Jasne i zwięzłe instrukcje”. Trenerka z Nike Girl Night Sessions w Skatehalle w Berlinie Elaisa Bonorden wyjaśnia, dlaczego ma to takie znaczenie.
Wiedza to podstawa
Elaisa od lat uczy dzieci skateboardingu w Skatehalle, stosując następujące podejście: „Wszystkiego trzeba spróbować na własnej skórze, aby wiedzieć, jakie to trudne. To pozwala zrozumieć, czego dzieci muszą się nauczyć podczas sesji i jakie mogą napotkać przeciwności”.
„Im lepiej znasz się na dyscyplinie, którą uprawia dziecko, tym lepsze możesz wydawać instrukcje” — mówi Elaisa. „Dlatego przed każdym treningiem poznaj dany temat”.
Im krócej, tym lepiej
„Dzieci mają bardzo dużo energii” — mówi Elaisa. Dlatego w trakcie treningu nie mogą pozostawać bezczynne zbyt długo. Przekazywanie instrukcji nie powinno zajmować więcej niż 20 procent całego czasu, aby mogły dłużej uprawiać samą aktywność. Przekazuj instrukcje najkrócej jak się da przy zachowaniu pełnej jasności.
Po każdej czynności poproś, aby dzieci oceniały swój postęp w skali od 1 do 5, ponieważ dzięki tej informacji możesz odpowiednio dostosować treningi. Elaisa odkryła, że dzieci bardzo dobrze reagują na to, gdy „każdy drobny krok jest doceniony”.
I to wszystko! Jeśli uważasz nasze sześć zasad treningu z dziećmi za przydatne, mamy dla Ciebie więcej porad, aby pomóc całej Twojej rodzinie nie wyjść z formy.