Jasne instrukcje podczas treningów z dziećmi

„Dzieci mają bardzo dużo energii” — mówi Elaisa. Dlatego w trakcie treningu nie mogą pozostawać bezczynne zbyt długo. Przekazywanie instrukcji nie powinno zajmować więcej niż 20 procent całego czasu, aby mogły dłużej uprawiać samą aktywność. Przekazuj instrukcje najkrócej jak się da przy zachowaniu pełnej jasności.



Po każdej czynności poproś, aby dzieci oceniały swój postęp w skali od 1 do 5, ponieważ dzięki tej informacji możesz odpowiednio dostosować treningi. Elaisa odkryła, że dzieci bardzo dobrze reagują na to, gdy „każdy drobny krok jest doceniony”.



I to wszystko! Jeśli uważasz nasze sześć zasad treningu z dziećmi za przydatne, mamy dla Ciebie więcej porad, aby pomóc całej Twojej rodzinie nie wyjść z formy.