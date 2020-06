Jasne instrukcje podczas treningów z dziećmi

Wydawaj zwięzłe i jasne instrukcje, aby dzieci miały więcej czasu na zabawę

Dowiedz się jak zaangażować dzieci do aktywności, wydając im krótkie, treściwe instrukcje. Dla nich oznacza to więcej zabawy, a dla Ciebie – mniej skomplikowanych wytycznych. To korzyść dla obu stron.



Gdy dzieci spędzają dużo czasu w domu, robią się niespokojne i chcą spalić nadmiar energii. Dlatego przedstawiamy sześć zasad wspólnego treningu, które pomogą zmotywować dzieciaki i zachęcą je do aktywności.



Zasada tego tygodnia to „Jasne i zwięzłe instrukcje”. Trenerka z Nike Girl Night Sessions w Skatehalle w Berlinie Elaisa Bonorden wyjaśnia, dlaczego ma to takie znaczenie.