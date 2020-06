Jak skoncentrować się na tu i teraz

Myślenie o tym, co tu i teraz

Każdy z nas stresuje się przed ważnymi chwilami, nawet zawodowi sportowcy. To normalne, zupełnie naturalne… i do ujarzmienia. W tym artykule Ryan Flaherty, starszy dyrektor ds. wydajności w Nike, dzieli się wskazówkami na temat tego, jak uspokoić myśli i opanować nerwy.



Być może nie wiesz, że nawet najlepsi sportowcy tak się stresują przed ważnymi turniejami, że wpływa to na ich występy – dotyka to wielu zawodowców, z którymi pracuję. Ty również możesz tak czuć się przed ważnym spotkaniem lub na starcie biegu na 10 kilometrów, bo łatwo jest zacząć martwić się o rezultat. Pomagam moim sportowcom nie wybiegać myślami zbyt do przodu, tylko skupić się na chwili obecnej zgodnie z mantrą „bądź myślami tu, gdzie stoisz”.