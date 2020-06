Jak nauczyć się okazywać wdzięczność

W ludzkiej naturze leży ciągłe porównywanie siebie do innych. Jako społeczeństwo jesteśmy nauczeni ciągle chcieć więcej, a taki sposób myślenia może bardzo łatwo zniszczyć uczucie wdzięczności w każdym z nas oraz utrudnić skupienie na chwili obecnej.



Tak naprawdę najważniejsze rzeczy w naszym życiu mamy za darmo. Gdy czujesz złość lub frustrację i myślisz, że nie masz powodów do wdzięczności, weź jeden głęboki, uważny i świadomy oddech, który pozwoli Ci wrócić do podstaw i znów poczuć wdzięczność.



Aby rozwinąć w sobie umiejętność odczuwania wdzięczności, każdego dnia zapisz na kartce trzy rzeczy, które doceniasz w swoim życiu. Może to być coś małego, jak trening, pyszny posiłek lub przyjemny spacer z partnerem. Docenianie codziennych drobnych rzeczy daje niewiarygodne efekty. Badania wykazują, że ludzie, którzy codziennie zapisują trzy rzeczy, za które są wdzięczni, mogą w ten sposób znacząco polepszyć swój dobrostan.



To rzeczywiście ma sens – ciężko jest mieć doła, gdy wiesz, jak dużo wspaniałych rzeczy dzieje się w Twoim życiu. Warto prowadzić dziennik wdzięczności, aby skupić swoją uwagę na docenianiu tego, co mamy. To niesamowite, jak łatwo będzie Ci znajdować kolejne powody, by okazywać wdzięczność na co dzień.