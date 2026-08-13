Nike Ja 4: Nowy rozdział w historii linii Ja
Aktualności produktowe
Model Nike Ja 4 pojawi się w sierpniu 2026 roku z unowocześnioną amortyzacją, przyczepnością i elementami wzornictwa. Oto co zmieniło się w porównaniu z modelem Ja 3, jakie są dostępne rozmiary i gdzie można go kupić.
Szybkie podsumowanie
- Model Ja 4 będzie dostępny od 13 sierpnia 2026 roku na stronie Nike.com i w wybranych sklepach.
- Model Ja 4 oferuje szereg ulepszeń w stosunku do modelu Ja 3, w tym nową konstrukcję TPU JA-Frame zapewniającą stabilność, zmienioną piankę pod stopą, bardziej dynamiczną wkładkę i nadruk haptyczny w celu zwiększenia trwałości, a także wiele zmian w designie.
- Nike wprowadza na rynek pięć różnych wersji kolorystycznych Ja 4.
- Ja 4 pojawia się na rynku wraz z „12 Time”, nowym modelem, który odzwierciedla zalety, których osoby grające w koszykówkę oczekują od sygnowanych butów Ja, ale ma niższą cenę.
Ja Morant powraca z nową premierą sneakersów, dokładając kolejną cegiełkę do swojej wyjątkowej obuwniczej historii. Te buty sprawią, że obrońcom zaczną drżeć nogi. Model Nike Ja 4 stworzono dla osób grających na pozycji obrony. Ich konstrukcja powstała z myślą o dynamicznej grze w poprzek boiska, która jest znakiem rozpoznawczym tej supergwiazdy. W porównaniu do modelu Ja 3 wprowadzono kilka istotnych zmian. W podeszwie środkowej piankę z hybrydową technologią ZoomX zastąpiono pianką Cushlon 3.0, która zapewnia większą stabilność, a nowy system dopasowania Ja Frame gwarantuje koszykarzom i koszykarkom pełne poczucie bezpieczeństwa.
Model Ja 4 zostanie wprowadzony na rynek 15 sierpnia 2026 roku w pięciu różnych wersjach kolorystycznych za 125 USD – z dopłatami za specjalne wykonanie. Oto co musisz wiedzieć.
Nie przegap Ja 4
Z każdą nową odsłoną linii obuwia Ja Moranta dążymy do tego, aby buty jeszcze mocniej odzwierciedlały charakter samego zawodnika. Jego historia pełna niezłomności i wytrwałości inspiruje kolejne pokolenia koszykarzy i koszykarek. Od skromnych korzeni w Karolinie Południowej po grę w średniej lidze uniwersyteckiej. Ten niższy od rywali zawodnik na każdym etapie swojej drogi podejmował rękawicę i parł przed siebie.
„Prezencja Ja przeważa nad jego rozmiarem i chcemy, aby dzisiejsze dzieciaki miały taką samą mentalność. Wytrwałość i intensywność, które prezentuje za każdym razem, gdy wchodzi na parkiet, łączą osoby, które grają z takim samym zapałem” – powiedziała Monique Currie, menedżerka produktu w firmie Nike.
Co ważne, model Ja 4 jest w takim samym stopniu oparty na spostrzeżeniach Ja, jak jego poprzednie wersje. Nic dziwnego, że wyrazista, agresywna struktura cholewki jest twórczym wyrazem wybuchowego stylu gry Ja. Po prostu jest obecny na całym bucie.
„To coś więcej niż buty” – stwierdziła Currie. „To ruch i chwila – szansa dla sportowców i sportowczyń, by poczuć pewność siebie, wytrwałość i prezencję, które Ja prezentuje w chwili, gdy wchodzi na parkiet”.
Co zmieniło się w porównaniu z modelem Ja 3?
Choć ogólna koncepcja jest znana, Ja 4 przynosi kilka wyraźnych zmian w porównaniu do Ja 3. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest konstrukcja podeszwy środkowej. Podczas gdy w modelu Ja 3 zastosowano piankę z hybrydową technologią ZoomX, w modelu Ja 4 zastosowano piankę Cushlon 3.0, która w połączeniu z grubszą wkładką Super Critical Foam zapewnia sprężystość, dynamikę i stabilność podczas gry. TPU JA-Frame otacza stopę, pomagając utrzymać ją w odpowiednim położeniu podczas odbijania się, szybkich zwrotów i atakowania kosza.
Zastosowanie nadruku haptycznego nadaje bardziej teksturowany wygląd, zapewnia większą trójwymiarowość i zwiększa trwałość. Przyczepny, precyzyjny wzór bieżnika na podeszwie zewnętrznej również został zainspirowany logo zawodnika. To o wiele bardziej subtelne nawiązanie niż wyrazisty napis „JA” widoczny w poprzedniej odsłonie buta.
Jeśli chodzi o design, model Ja 4 osiąga wyjątkową równowagę. W najnowszej odsłonie zespół projektowy połączył prostotę i nowoczesny, czysty design z technologią nastawioną na jak najlepsze wyniki. Ostre linie i wyraźne kąty pozwoliły jednak zachować bezkompromisowy styl. Integralną częścią tego podejścia jest wykonanie logo „JA” w kształcie zęba, inspirowane słynnym ruchem buldoga.
„Wszyscy pamiętają momenty, gdy Ja dosłownie latał nad koszami, ale ma też w sobie ten instynkt buldoga – ludzie często zapominają, jak potężną dynamiką dysponuje na parkiecie” – powiedział Leon Gu, ekspert ds. projektowania produktów w Nike. „Chcieliśmy więc ponownie zwrócić uwagę na tę prędkość”.
Najnowszy dodatek do kultowej linii obuwia Ja, pełen ukrytych przesłań i unikalnych elementów designu, został zaprojektowany z myślą zarówno o doświadczonych, jak i początkujących osobach grających w koszykówkę. Wkrótce potem pojawi się 12 Time, nowy model, który zachowuje kluczowe cechy, których koszykarze i koszykarki oczekują od sygnowanych butów Ja, ale ma niższą cenę.
Informacje o premierze Ja 4
Model Ja 4 zostanie wprowadzony na rynek 13 sierpnia 2026 roku i będzie dostępny na stronie nike.com oraz w wybranych sklepach. Model 12 Time zostanie wprowadzony na rynek na początku września 2026 roku.
Buty są dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych w cenie 125 USD za parę, z dopłatami za specjalne wykonanie.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie nowe rozwiązania wprowadzono w butach Nike Ja 4 w porównaniu z modelem Ja 3?
Jedną z największych zmian jest pianka podeszwy środkowej, która ma zapewnić większą stabilność. W modelu Ja 4 zastosowano piankę Cushlon 3.0, która zastępuje piankę z hybrydową technologią ZoomX używaną w modelu Ja 3. Dzięki temu zawodnicy mogą bez wahania wykonywać dynamiczne ruchy i szybko się regenerować. Wprowadzono również istotne ulepszenia we wkładce, nową konstrukcję TPU JA-Frame i inne unikalne elementy designu.
Czy buty Nike Ja 4 są dobre dla osób grających w obronie?
Model Ja 4 stworzono bardziej z myślą o stylu gry w obronie, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to model uniwersalny, zaprojektowany bardziej z myślą o stylu gry niż o konkretnej pozycji.
Jak trwałe są buty Ja Morant?
Model Ja 4 został stworzony z myślą o długotrwałym wsparciu dzięki materiałom dobranym ze względu na wytrzymałość i trwałość.
Czy buty Ja 4 są zgodne ze wskazanym rozmiarem?
Wypróbuj buty większe o pół rozmiaru, aby zapewnić dodatkową przestrzeń w przedniej części buta.