Nike Ja 4: Nowy rozdział w historii linii Ja

Z każdą nową odsłoną linii obuwia Ja Moranta dążymy do tego, aby buty jeszcze mocniej odzwierciedlały charakter samego zawodnika. Jego historia pełna niezłomności i wytrwałości inspiruje kolejne pokolenia koszykarzy i koszykarek. Od skromnych korzeni w Karolinie Południowej po grę w średniej lidze uniwersyteckiej. Ten niższy od rywali zawodnik na każdym etapie swojej drogi podejmował rękawicę i parł przed siebie.

„Prezencja Ja przeważa nad jego rozmiarem i chcemy, aby dzisiejsze dzieciaki miały taką samą mentalność. Wytrwałość i intensywność, które prezentuje za każdym razem, gdy wchodzi na parkiet, łączą osoby, które grają z takim samym zapałem” – powiedziała Monique Currie, menedżerka produktu w firmie Nike.

Co ważne, model Ja 4 jest w takim samym stopniu oparty na spostrzeżeniach Ja, jak jego poprzednie wersje. Nic dziwnego, że wyrazista, agresywna struktura cholewki jest twórczym wyrazem wybuchowego stylu gry Ja. Po prostu jest obecny na całym bucie.

„To coś więcej niż buty” – stwierdziła Currie. „To ruch i chwila – szansa dla sportowców i sportowczyń, by poczuć pewność siebie, wytrwałość i prezencję, które Ja prezentuje w chwili, gdy wchodzi na parkiet”.