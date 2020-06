Idealny wypad w bok i modyfikacje

Zwiększ siłę i równowagę dzięki idealnemu wypadowi w bok.

To ćwiczenie na jedną nogę, tak jak każdy inny wypad, wzmacnia mięśnie pośladkowe i czworogłowe. Dowiedz się, jak włączyć tę wersję wykorzystującą ruchy na boki, aby rozgrzać wewnętrzną i zewnętrzną część ud.



Wypad w bok nie jest standardowym ćwiczeniem, ale jest niezwykle skuteczny w angażowaniu partii ciała, których zwykle nie zmuszamy do pracy: wewnętrznych i zewnętrznych mięśni ud i bioder. Skorzystaj z poniższych wskazówek od Flor Beckmann, Nike Master Trainer, aby włączyć wypady w bok do swojego treningu.