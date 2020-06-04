Idealny wypad w bok i modyfikacje

Jeśli jesteś osobą początkującą, zacznij od doskonalenia formy (więcej o tym poniżej). Na początek rób 2 lub 3 serie po 8–10 powtórzeń na nogę. Staraj się wykonywać ćwiczenie dokładnie (wykonuj ruchy powoli i zachowuj kontrolę), wykorzystując tylko ciężar własnego ciała. Jeśli jesteś osobą nieco bardziej zaawansowaną, to nadal warto zrobić szybkie sprawdzenie kondycji. Potem możesz dodać obciążenie, zwiększyć liczbę serii i powtórzeń oraz zastosować różne warianty, które zwiększą intensywność ćwiczenia.



Wypadami w bok możesz uzupełnić dowolny trening w domu lub w podróży. Jeśli chcesz zmaksymalizować sesję ćwiczeń wzmacniających, rozważ dodanie obciążenia. Podczas treningu HIIT dołącz do wypadów w bok elementy chodzenia lub skakania, aby podnieść tętno.



Niezależnie od rodzaju wybranego treningu poświęć kilka minut na ćwiczenia zwiększające zakres ruchu, aby otworzyć biodra, oraz ćwiczenia rozgrzewające, które angażują pośladki, aby przygotować do pracy mięśnie i móc pracować nad ruchomością.