Świetna forma: idealny przysiad ze sztangą z przodu

Ten rodzaj przysiadu z obciążeniem na ramionach bardziej angażuje mięśnie czworogłowe niż pośladków oraz wymaga niezwykle mocnych dolnych mięśni tułowia, aby utrzymać sztangę bez pochylania klatki piersiowej. Dowiedz się, jak wykonywać to ćwiczenie prawidłowo dzięki wskazówkom trenera Nike Master Trainer, Joe Holdera.

Stań ze sztangą umieszczoną na stojaku na wysokości klatki piersiowej.

Jeśli dopiero zaczynasz lub masz ograniczony zakres ruchu w barkach, wykonaj chwyt ze skrzyżowanymi rękami z użyciem stojaka. Wyciągnij ręce do przodu pod drążkiem tak, by drążek spoczywał na barkach, a następnie skrzyżuj ręce powyżej drążka. Przyciągnij dłonie do przeciwległych ramion i połóż je na drążku ich wewnętrzną stroną. Jeśli Twój zakres ruchu w barkach jest większy, wykonaj tradycyjny chwyt. Umieść drążek na barkach, a następnie zegnij ręce, przyciągnij łokcie do przodu i do góry, łapiąc delikatnie dolną część drążka palcami tuż obok barków.

Na początek unieś drążek ze stojaka i zrób krok do tyłu, umieszczając stopy na szerokości bioder (jeśli masz napięte uda, ustaw je szerzej).

Łokcie idą do przodu i do góry, dolne mięśnie tułowia napięte, klatka piersiowa uniesiona. Podczas wykonywania przysiadu trzymaj stopy mocno na podłodze. Obniżaj ciało, aż uda są odrobinę niżej niż równolegle do podłogi.

Odepchnij się stopami do góry, by wrócić do pozycji początkowej. To jest jedno powtórzenie.

Wykonaj ćwiczenie ponownie.