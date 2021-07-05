Dziewczęta, dorastanie i sport

Nie ma wątpliwości co do tego, że dzięki sportowi dziewczęta stają się silniejsze. Co więcej, prowadzenie aktywnego trybu życia od wczesnych lat pomaga im w wejściu w dorosłość. Badania organizacji Women in Sport dowodzą, że jeśli dziewczęta zaczną się angażować w aktywność fizyczną w młodym wieku, maleją szanse na to, że zrezygnują z niej na dalszym etapie życia. To jeden z najważniejszych powodów, dla których powinniśmy zachęcać dziewczęta do aktywności także wtedy, gdy mają okres.



„Ćwiczenia to naprawdę dobry sposób na zniwelowanie symptomów. Dzięki temu dziewczęta czują się lepiej” – mówi dra Georgie Bruinvels, naukowczyni zajmująca się sportem. Dzieje się tak dzięki uwolnieniu endorfin, które „poprawiają nastrój i pomagają się zrelaksować”. Wspólne uprawianie sportu to doskonały sposób na zachęcenie do niego dzieci w młodym wieku. Jeśli potrzebujesz inspiracji, możesz skorzystać z aplikacji Nike Run Club, w której znajdziesz biegi z audioprzewodnikiem i wskazówki treningowe dopasowane do każdego poziomu. Gdy już wybierzesz swój ulubiony trening, warto przetestować go wspólnie z całą rodziną.



Sport i ruch dobrze wpływają też na umysł. Aktywność fizyczna pokazuje nastolatkom, do czego zdolne są ich ciała i umysły – niezależnie od tego, czym się interesują i w jakim są wieku. Sport pomaga budować przyjaźnie oraz tworzyć wspomnienia, z których dziewczęta mogą być dumne. Uczy je, jak zachowywać spokój pod presją i jak radzić sobie ze stresem; jak godnie znosić porażkę i jak zachowywać pokorę w obliczu zwycięstwa. Wszystkie te bezcenne cechy charakteru pomogą im odnieść w życiu sukces.



Od dyscypliny i skupienia po umiejętność bycia częścią zespołu – takie zdrowe nastawienie ułatwia odnalezienie się w pracy po zakończeniu edukacji. Ćwiczenia pomagają oczyścić umysł, pozwalają lepiej spać i poprawiają samopoczucie. Według Women in Sport 42% pracujących kobiet twierdzi, że aktywność fizyczna pomaga im zachować spokój podczas stresujących sytuacji w pracy(5).



Pozytywne wzory do naśladowania i trenerki mogą sprawić, że zabawa i sport będą łatwiej dostępne dla dziewcząt. Motywowanie i inspirowanie dziewcząt oraz dodawanie im odwagi zwiększa ich pewność siebie – zarówno podczas aktywności, jak i na co dzień – co przekłada się na większe prawdopodobieństwo tego, że w przyszłości nadal będą aktywne i będą czerpać z tego korzyści.



Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem dotyczącym trenowania dziewcząt Made to Play, aby zachęcić dziewczęta do uprawiania sportu teraz i w przyszłości. To część zobowiązania Nike Made to Play, które ma na celu promowanie ruchu wśród dzieci, aby mogły one prowadzić zdrowsze, szczęśliwsze i bardziej udane życie.