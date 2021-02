Dziewczęta, dorastanie i sport

Korzyści wynikające ze sportu dla młodych dziewcząt

Nie ma wątpliwości co do tego, że dzięki sportowi dziewczęta stają się silniejsze. Co więcej, prowadzenie aktywnego trybu życia od wczesnych lat pomaga im w wejściu w dorosłość. Badania organizacji Women in Sport dowodzą, że jeśli dziewczęta zaczną się angażować w aktywność fizyczną w młodym wieku, maleją szanse na to, że zrezygnują z niej na dalszym etapie życia. To jeden z najważniejszych powodów, dla których powinniśmy zachęcać dziewczęta do aktywności także wtedy, gdy mają okres.



„Ćwiczenia to naprawdę dobry sposób na zniwelowanie symptomów. Dzięki temu dziewczęta czują się lepiej” – mówi dra Georgie Bruinvels, naukowczyni zajmująca się sportem. Dzieje się tak dzięki uwolnieniu endorfin, które „poprawiają nastrój i pomagają się zrelaksować”. Wspólne uprawianie sportu to doskonały sposób na zachęcenie do niego dzieci w młodym wieku. Jeśli potrzebujesz inspiracji, możesz skorzystać z aplikacji Nike Run Club, w której znajdziesz biegi z audioprzewodnikiem i wskazówki treningowe dopasowane do każdego poziomu. Gdy już wybierzesz swój ulubiony trening, warto przetestować go wspólnie z całą rodziną.



Sport i ruch dobrze wpływają też na umysł. Aktywność fizyczna pokazuje nastolatkom, do czego zdolne są ich ciała i umysły – niezależnie od tego, czym się interesują i w jakim są wieku. Sport pomaga budować przyjaźnie oraz tworzyć wspomnienia, z których dziewczęta mogą być dumne. Uczy je, jak zachowywać spokój pod presją i jak radzić sobie ze stresem; jak godnie znosić porażkę i jak zachowywać pokorę w obliczu zwycięstwa. Wszystkie te bezcenne cechy charakteru pomogą im odnieść w życiu sukces.



Od dyscypliny i skupienia po umiejętność bycia częścią zespołu – takie zdrowe nastawienie ułatwia odnalezienie się w pracy po zakończeniu edukacji. Ćwiczenia pomagają oczyścić umysł, pozwalają lepiej spać i poprawiają samopoczucie. Według Women in Sport 42% pracujących kobiet twierdzi, że aktywność fizyczna pomaga im zachować spokój podczas stresujących sytuacji w pracy(5).



Pozytywne wzory do naśladowania i trenerki mogą sprawić, że zabawa i sport będą łatwiej dostępne dla dziewcząt. Motywowanie i inspirowanie dziewcząt oraz dodawanie im odwagi zwiększa ich pewność siebie – zarówno podczas aktywności, jak i na co dzień – co przekłada się na większe prawdopodobieństwo tego, że w przyszłości nadal będą aktywne i będą czerpać z tego korzyści.



Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem dotyczącym trenowania dziewcząt Made to Play, aby zachęcić dziewczęta do uprawiania sportu teraz i w przyszłości. To część zobowiązania Nike Made to Play, które ma na celu promowanie ruchu wśród dzieci, aby mogły one prowadzić zdrowsze, szczęśliwsze i bardziej udane życie.