Taekwondo wymaga głębokiego skupienia. „Wykułam umysł ze stali, który do dziś pozwala mi odnaleźć się w każdym sporcie” – mówi Chaima. Sport ten uczy również szacunku wśród rywali i rywalek. Mimo że polega na uderzaniu nogami i rękami, chodzi o to, aby nigdy, przenigdy nie zrobić sobie krzywdy. Chaima szybko nauczyła się, że choć pojedynek w taekwondo może wyglądać jak walka, to bardziej przypomina taniec. Aby odnieść sukces, sportowcy i sportowczynie muszą mieć dyscyplinę, siłę i grację.



Chaima wykorzystuje te cechy również poza matą jako trenerka w Sports dans la Ville, organizacji non-profit, która pomaga młodym kobietom w dostępie do sportu i zwiększaniu możliwości zatrudnienia. Postrzega sport jako most, a swoją rolę – jako budującą ten most.



„Trenerzy i trenerki mogą naprawdę wpłynąć na życie dzieci” – wyjaśnia. „Dlatego oddaję się w pełni swoim podopiecznym. Trenuję z nimi, walczę dla nich, inspiruję się nimi”.