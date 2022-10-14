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Chaima Amara
Wychowana we Francji Chaima Amara nie miała na starcie wielkich możliwości, ale mimo to wierzy, że dyscyplina, siła i gracja pozwalają osiągnąć wyniki w sporcie. Zobacz, jak wyboista droga doprowadziła ją do sukcesów w jej dyscyplinie – taekwondo.
Chaima Amara. Sports Dans La Ville, Francja. Urodzona: 9 września 1993 roku. Ilustracje: Shirley Hottier.
Pewnego razu dziewczyna o imieniu Chaima poszła za swoim starszym bratem na trening taekwondo. Choć na zajęciach byli sami chłopcy, instruktor zachęcił ją, by się przyłączyła. Nie było to łatwe. Taekwondo polega na uderzaniu nogami i rękami, a 9-letnia Chaima z łatwością padała na matę w konfrontacji ze starszymi, dużo większymi chłopcami. Tego dnia wróciła do domu z siniakami i postanowieniem, że nauczy się walczyć.
Chaima była nieśmiałym dzieckiem. Dorastając w biednym, odizolowanym przedmieściu w północnej Francji, spędzała dużo czasu w domu, w ciszy swojej sypialni. Kiedy jednak odkryła taekwondo, zaczęła próbować innych sportów takich jak piłka ręczna, gimnastyka czy piłka nożna. Odkryła, jakie tkwią w niej pokłady zawziętości i rywalizacji. Chaima lubiła wygrywać.
„Jako dziecko byłam nieśmiała, ale dzięki sportowi stałam się dużo odważniejsza”.
Taekwondo wymaga głębokiego skupienia. „Wykułam umysł ze stali, który do dziś pozwala mi odnaleźć się w każdym sporcie” – mówi Chaima. Sport ten uczy również szacunku wśród rywali i rywalek. Mimo że polega na uderzaniu nogami i rękami, chodzi o to, aby nigdy, przenigdy nie zrobić sobie krzywdy. Chaima szybko nauczyła się, że choć pojedynek w taekwondo może wyglądać jak walka, to bardziej przypomina taniec. Aby odnieść sukces, sportowcy i sportowczynie muszą mieć dyscyplinę, siłę i grację.
Chaima wykorzystuje te cechy również poza matą jako trenerka w Sports dans la Ville, organizacji non-profit, która pomaga młodym kobietom w dostępie do sportu i zwiększaniu możliwości zatrudnienia. Postrzega sport jako most, a swoją rolę – jako budującą ten most.
„Trenerzy i trenerki mogą naprawdę wpłynąć na życie dzieci” – wyjaśnia. „Dlatego oddaję się w pełni swoim podopiecznym. Trenuję z nimi, walczę dla nich, inspiruję się nimi”.