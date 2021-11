Wybór najlepszych butów dla supinatorów

Bieganie wydaje się proste – wystarczy tylko stawiać jedną stopę przed drugą. Jednak to, co robią stopy w chwili uderzenia o ziemię, może sprawić, że bieg wcale nie będzie niczym łatwym.

Najlepiej, gdy podczas biegu ciężar ciała jest równomiernie rozłożony, a stopy uderzają o podłoże obszarem śródstopia. Jest to tak zwana neutralna pronacja. Gdy kostki i nogi są prawidłowo ułożone, ryzyko kontuzji jest mniejsze. Ponadto dzięki równomiernemu rozłożeniu ciężaru ciała lepiej amortyzujesz wstrząsy podczas uderzania stóp o podłoże.

Jednak zarówno supinacja, jak i pronacja mogą zaburzać sposób poruszania się i źle wpływać na utrzymanie równowagi.

Pronacja (technicznie rzecz biorąc: nadmierna pronacja) oznacza, że stopa jest zbyt mocno pochylona do wewnątrz, a ciężar ciała rozkłada się bardziej na wewnętrzną część stopy i łuk.

Supinacja prowadzi do wychylenia stopy na zewnątrz, co powoduje przeniesienie ciężaru ciała na zewnętrzną krawędź stopy i kostki. Może to skutkować bólem kostki, zapaleniem powięzi podeszwowej, bólem podudzia, zwichnięciami i bólem pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS).

Istnieje wiele złożonych przyczyn supinacji stopy. Może to być na przykład dziedziczne uwarunkowanie budowy stopy ze skłonnością do występowania supinacji. Obejmuje to naturalnie wysoki łuk lub nieelastyczne podbicie. Inną częstą przyczyną supinacji jest przeciążenie, uraz lub brak równowagi mięśniowej w stopie, kostce lub nodze.

Jeśli to brzmi dla Ciebie znajomo, najskuteczniejszym sposobem na skorygowanie nadmiernej supinacji jest noszenie odpowiedniego obuwia. Najlepsze buty do niwelowania supinacji mają dodatkową amortyzację, dobre wsparcie łuku i szeroki nosek, co pomaga stabilizować stopę, sprzyja pronacji i amortyzuje uderzenia.