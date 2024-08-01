BGirl India: list do starszej siebie

List do starszej siebie
Odcinek 1: BGirl India
Indio z przyszłości! 🫶
Co u nas słychać?
Jest tyle rzeczy, o które chcę Cię zapytać. Nie wiem, od czego zacząć.
Zacznę prosto z mostu. Jakie to uczucie reprezentować Holandię?! Czerpałyśmy radość z każdej chwili występu?
Podróżujemy tyle, ile zawsze chciałyśmy? A może, gdy to czytamy, jesteśmy na zawodach breakingowych w jakimś fantastycznym miejscu…
Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i dlaczego akurat tam, co do jednego mam pewność: nasza rodzina i przyjaciele są w pokoju obok (a przynajmniej możemy do nich napisać na Instagramie).
Breaking to nasza pasja, ale nasze życie nie kręci się tylko wokół niego. I to mi się podoba. Znajdujemy czas zarówno dla siebie, jak i dla osób, które kochamy. Nie pozwól, aby kiedykolwiek się to zmieniło.
Wiem, że czasami bywa ciężko: mamy dużo pracy, jesteśmy zajęte treningami, a na dodatek jest jeszcze to fatalne uczucie, gdy coś nam nie wyjdzie. Gdy wszystko się kumuluje, mamy sporo na głowie.
Na wypadek, gdybyś potrzebowała usłyszeć to w tym momencie: nie poddawaj się.
Udało się nam pokonać już tyle przeszkód. Wszystkie z nich były dla nas okazją do nauki. Każda porażka robiła z nas lepszą zawodniczkę, ponieważ pozwalałyśmy sobie na odczuwanie smutku (szczere i prawdziwe), a następnie wracałyśmy do gry i dawałyśmy z siebie jeszcze więcej.
Wiem, że czasami bywa ciężko: mamy dużo pracy, jesteśmy zajęte treningami, a na dodatek jest jeszcze to fatalne uczucie, gdy coś nam nie wyjdzie. Gdy wszystko się kumuluje, mamy sporo na głowie.
Na wypadek, gdybyś potrzebowała usłyszeć to w tym momencie: nie poddawaj się.
Udało się nam pokonać już tyle przeszkód. Wszystkie z nich były dla nas okazją do nauki. Każda porażka robiła z nas lepszą zawodniczkę, ponieważ pozwalałyśmy sobie na odczuwanie smutku (szczere i prawdziwe), a następnie wracałyśmy do gry i dawałyśmy z siebie jeszcze więcej.
Pamiętaj, aby trzymać się naszego przekonania, że w zwycięstwie chodzi o coś więcej niż samo wygrywanie. Wyznacz sobie ambitny cel, to jasne. Ale ciesz się z każdego najmniejszego kroku w jego kierunku. Nie zapomnij też, aby czerpać radość z całego procesu. Rób to, ponieważ przede wszystkim daje to nam szczęście. ❤️
Dąż do zwycięstwa bez rywalizacji. W ten sposób nigdy nie przestaniemy wygrywać.
Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co nas czeka.
Młodsza Ty
B Girl India x