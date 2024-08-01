BGirl India: list do starszej siebie

Wiem, że czasami bywa ciężko: mamy dużo pracy, jesteśmy zajęte treningami, a na dodatek jest jeszcze to fatalne uczucie, gdy coś nam nie wyjdzie. Gdy wszystko się kumuluje, mamy sporo na głowie.



Na wypadek, gdybyś potrzebowała usłyszeć to w tym momencie: nie poddawaj się.



Udało się nam pokonać już tyle przeszkód. Wszystkie z nich były dla nas okazją do nauki. Każda porażka robiła z nas lepszą zawodniczkę, ponieważ pozwalałyśmy sobie na odczuwanie smutku (szczere i prawdziwe), a następnie wracałyśmy do gry i dawałyśmy z siebie jeszcze więcej.