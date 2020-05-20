W dzisiejszych czasach jest nam niezwykle trudno zachować skupienie. Jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami: o sytuacji na świecie, z naszej pracy, od naszych przyjaciół, z naszych ekranów. Nic dziwnego, że czujemy się tym przytłoczeni i ciężko jest nam skupić się na chwili obecnej.



Na szczęście dzięki kilku prostym narzędziom związanym z medytacją mindfulness możemy odzyskać kontrolę nad sytuacją i poczuć większy spokój. Następnym razem, gdy poczujesz, że potrzebujesz wyciszyć się i skoncentrować, spróbuj jednej z tych technik: