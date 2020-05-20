Trzy sposoby na zwiększenie poczucia obecności
Coaching i odżywianie
Branden Collinsworth
Zrób sobie mentalną przerwę od codziennego zgiełku i postaw siebie w centrum.
W dzisiejszych czasach jest nam niezwykle trudno zachować skupienie. Jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami: o sytuacji na świecie, z naszej pracy, od naszych przyjaciół, z naszych ekranów. Nic dziwnego, że czujemy się tym przytłoczeni i ciężko jest nam skupić się na chwili obecnej.
Na szczęście dzięki kilku prostym narzędziom związanym z medytacją mindfulness możemy odzyskać kontrolę nad sytuacją i poczuć większy spokój. Następnym razem, gdy poczujesz, że potrzebujesz wyciszyć się i skoncentrować, spróbuj jednej z tych technik:
- Oddychaj świadomie przez minutę. Wielu moim klientom powtarzam, jak ważne jest oddychanie. To potężne narzędzie, które pozwala nam błyskawicznie zmienić nasze nastawienie. W czasie, gdy musimy przystosowywać się do nowej sytuacji, fakt, że tak prosta czynność jak oddychanie nadal może mieć na nas tak wielki wpływ, brzmi odświeżająco. Przez jedną minutę wykonuj głębokie wdechy i wydechy, każdy po około 5 sekund. Skup się całkowicie na oddechu oraz dźwięku wdychanego i wydychanego powietrza.
- Połącz się ze sobą. Przez większość dnia z każdej strony dociera do nas strumień powiadomień oraz informacji, co potrafi być niezwykle męczące. Dobrą wiadomością jest to, że zawsze możemy na chwilę się odłączyć i podładować nasze baterie. Wyłącz wszystkie urządzenia, które masz dookoła, i postaraj się przez kilka minut wsłuchiwać w siebie. Zwracaj uwagę na wszystko, co Cię otacza – zapachy, dźwięki, kolory – po prostu żyj danym momentem. Nawet kilka minut takiej medytacji mindfulness pozwoli Ci się uspokoić i wrócić do chwili obecnej.
- Powtarzaj słowa mantry. Powtarzanie na głos osobistych intencji pozwala błyskawicznie nabrać energii i znaleźć się w chwili obecnej. Kiedy skupiam się na samym sobie, powtarzam słowa: „Wszystko trwa we wszystkim”. Gdy zbliżam się do kresu wytrzymałości – na treningu, podczas jogi, w życiu zawodowych lub w relacji z najbliższymi – gdy jestem bliski poddania się, przypominam sobie, że istnieje jeszcze jeden poziom. Przypominam sobie, że potrafię więcej, że po drugiej stronie wysiłku jest magia. Pomyśl o afirmacji czegoś, co jest dla Ciebie wyjątkowo ważne, o czymś pozytywnym, dodającym sił, głęboko zakorzenionym w miłości i we współczuciu. Za każdym razem, gdy musisz odzyskać równowagę, powtarzaj to sobie w głowie, a nawet na głos.
Pamiętaj, że choć nie jesteś w stanie kontrolować wszystkiego, co dzieje się dookoła, możesz kontrolować swoje reakcje. Te techniki mogą wydawać się proste, ale właśnie w tej prostocie kryje się ich siła. Wkrótce zorientujesz się, że jesteś w stanie szybko i z łatwością z nich korzystać, a to przełoży się na większe poczucie obecności i bardziej pozytywne nastawienie.