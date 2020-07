Trzy sposoby na atrakcyjny trening dla dzieci

Powszechnie wiadomo, że aby wywołać w dzieciach entuzjazm w związku ze zwykłymi czynnościami (sprzątaniem, wizytą u lekarza czy długą jazdą samochodem), trzeba zamienić je w zabawę. Ćwiczenia nie są tu wyjątkiem. Według Karen Santesson, kierowniczki w Nike Child Development Center, jeśli ćwiczenia fizyczne nie wiążą się z zabawą, ciężko będzie przekonać do nich dzieci. Karen wie, co mówi, ponieważ realizuje program Everybody Moves według wytycznych Society of Health and Physical Educators (Shape America). Nie wiesz, jak zacząć? Wypróbuj nasze pomysły.



1. Zamień ćwiczenia w zabawę.

Najłatwiejszy sposób to sprawić, aby ćwiczenia przypominały grę, na przykład berka, zielone światło / czerwone światło lub piłkę nożną dla młodszych dzieci (3–5 lat). Starsze dzieci preferują tor przeszkód, który jest bardziej dynamiczny i dobrze sprawdza się w przypadku kłopotów z utrzymaniem uwagi. Aby stworzyć własny tor, ustaw na podwórku albo w domu pięć lub sześć przeszkód, takich jak stos poduszek, które trzeba przeskoczyć, lub dwa elementy, między którymi trzeba przejść na czworaka. Ustaw stoper i poproś dzieci, aby skończyły w danym czasie. No i oczywiście je dopinguj.



2. Pozwól im na (częściowe) przejęcie kontroli.

Santesson uważa, że dzieci lubią czuć, że podejmują decyzje samodzielnie. Spróbuj dać młodszym pociechom (3–6 lat) jakieś zadanie do wykonania. Daj im do zrozumienia, że trenujecie razem, a ich rolą jest powtarzanie jak największej ilości ruchów, np. podczas jogi. Możesz je też poprosić o rzucanie Ci lekkiej piłki lekarskiej, gdy wykonujesz przysiady. Starsze dzieci mogą wybrać lub wymyślić trening, w którym wspólnie weźmiecie udział. Pozwól im połączyć w całość w pięć, sześć interesujących ćwiczeń. Jak dodaje Santesson, dzieci cieszą się, gdy rodzic robi coś według ich wskazówek. Gdy widzą, że się ruszasz i że Ci się to podoba, jest większa szansa, że do Ciebie dołączą. Poszukajcie treningów z kolekcji dla całej rodziny i wybierzcie ćwiczenia z kolekcji podstawowej w aplikacji NTC.