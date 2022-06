Nowa zaciekłość: A’ja Wilson

Jak się czujesz jako liderka w czasach, gdy kobiety mają coraz więcej do powiedzenia?

A’JA: Kobieta zawsze będzie na czele tego ruchu. Nie zwracam uwagi na to, co myślą ludzie, ponieważ walczę o coś, w co wierzę. Już gdy byłam małą dziewczynką, mama powtarzała mi, abym nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Gdy masz taką siłę przebicia jak my, możesz dotrzeć do wielu osób. To wspaniałe uczucie. Gdy robisz to, w co wierzysz, nikt nie może stanąć Ci na drodze.