Nike ACG: północna mentalność

Osiągnij wyższy stan umysłu z Keithem Charlesem i jego ekipą

Każdy czasem musi wyrwać się z miasta. Keith Charles i jego przyjaciele Kari, Amanda, Cam i Michel’lé dobrze o tym wiedzą, dlatego zrobili to zeszłej jesieni. Przeszli pieszo z Nowego Jorku do łańcucha górskiego Adirondacks, dokumentując całą swoją wędrówkę. Po drodze udało im się uchwycić oszałamiające kadry na zdjęciach i filmach oraz wymienić się życiowymi doświadczeniami i głębokimi przemyśleniami na temat wyprawy. Też chcemy Wam coś dać od siebie, dlatego dzielimy się z Wami tym, co udało im się znaleźć. Natura jest przecież dla nas wszystkich.