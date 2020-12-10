Nike ACG: północna mentalność

Zawsze byłem chłopcem z miasta,

który wolał siedzieć na podłodze

naszego małego mieszkania.

Pamiętałem o dobrych manierach

i unikałem kłótni.

Wycieczki na łono natury były tak rzadkie,

że Matka Natura

z czasem stała mi się żałośnie obca.

Ale czy ja nie jestem przecież jej częścią?

Zawieram się w jej nazwie

tak samo jak Ty.

Kwitniemy, gdy nas ktoś podlewa.

Kolor ożywa w naszej skórze, jakbyśmy się właśnie tu urodzili.

Nie w szpitalu, gdzie udało nam się szczęśliwie wydostać

z łona matki,

ale tu na szlaku, tym znanym i nieznanym,

by żyć zgodnie z rytmem i marzeniami, które nam wciąż przysługują,

i które zostały zabrane nam, naszym matkom i wcześniejszym pokoleniom.

Przyszedłem po to, co mi się należy.

Z pochyloną głową.

Wiedząc, że choć moje imię brzmi Natura,

nie stawiałem na tej ziemi jeszcze swoich kroków.

Mam nadzieję, że ziemia ta okaże się dla mnie cierpliwą.

Cierpliwą, gdy będę przeczesywał swoje lęki.

Cierpliwą, gdy będziemy się nawzajem poznawać.

Cierpliwą i ciekawą duszą.

Oto ja, oddycham jak nigdy wcześniej,

płucami, których przedtem nie miałem.