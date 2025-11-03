Świąteczna kolekcja ACG 2020: lookbook Smith Rock

All Conditions Gear (ACG). Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia w parku Smith Rock.
Mamy specjalny proces twórczy. Zanim cokolwiek wymyślimy, najpierw szukamy inspiracji. W tym sezonie nasze poszukiwania zaprowadziły nas do parku Smith Rock w Oregonie. Nie tylko zainspirował on nas do stworzenia naszej nowej kolekcji, ale był też miejscem, w którym ją przetestowaliśmy. Spodnie, kurtki, koszule i buty doskonale odzwierciedlają jego charakter. Do powstania kilku projektów wykorzystaliśmy technikę frotażu, a kurtki nazwaliśmy na cześć szlaków w parku. Zastosowaliśmy różne materiały, takie jak GORE-TEX, PrimaLoft i trwała guma, aby nawiązać do żywiołów, które rządzą tym niezwykłym miejscem. Teraz widząc napis: „Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia”, będziesz wiedzieć, na czym dokładnie polega nasz proces twórczy.
Warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią — DAMSKA KURTKA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; ciepła warstwa środkowa — ŁATWA DO SPAKOWANIE DAMSKA KURTKA Z IZOLACJĄ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; spodnie — DAMSKIE SPODNIE CARGO ACG SMITH SUMMIT; skarpety — SKARPETY ACG KELLY RIDGE; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią — ŁATWA DO SPAKOWANIE MĘSKA KURTKA Z IZOLACJĄ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; ciepła warstwa środkowa — MĘSKA BLUZA Z DZIANINY ACG WOLF TREE POLARTEC; spodnie — MĘSKIE SPODNIE ACG TRAIL; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Bielizna termoaktywna — KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T; spodnie — DAMSKIE SPODNIE ACG TRAIL; skarpety — SKARPETY ACG KELLY RIDGE; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Czapka — CZAPKA 3 W 1 ACG; warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią — MĘSKA KURTKA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; ciepła warstwa środkowa — ŁATWA DO SPAKOWANIE MĘSKA KURTKA Z IZOLACJĄ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; spodnie — MĘSKIE SPODNIE ACG TRAIL; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Akcesorium — KOMIN ACG ULTRAROCK; bielizna termoaktywna — DAMSKA KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM ACG EARTH PERFORMANCE; DAMSKI T-SHIRT Z KRÓTKIM RĘKAWEM Z HAFTOWANĄ GRAFIKĄ ACG ULTRAROCK; spodnie — DAMSKIE SPODNIE CARGO ACG SMITH SUMMIT; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią — ŁATWA DO SPAKOWANIA MĘSKA KURTKA PRZECIWDESZCZOWA ACG TUFF NUGGETS; bielizna termoaktywna — KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE; spodnie — MĘSKIE SPODNIE ACG TRAIL; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Czapka — CZAPKA ACG TAILWIND SSNL; akcesorium — KOMIN ACG ULTRAROCK; ciepła warstwa środkowa — ŁATWA DO SPAKOWANIE DAMSKA KURTKA Z IZOLACJĄ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; spodnie — DAMSKIE SPODNIE ACG TRAIL; skarpety — SKARPETY ACG KELLY RIDGE; buty — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Czapka — CZAPKA 3 W 1 ACG; ciepła warstwa środkowa — MĘSKA BLUZA Z DZIANINY ACG WOLF TREE POLARTEC; spodnie — MĘSKIE SPODNIE Z DZIANINY ACG WOLF TREE POLARTEC; buty — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią — MĘSKA KURTKA PUCHOWA ACG 4TH HORSEMAN; bielizna termoaktywna — DAMSKA KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM ACG EARTH PERFORMANCE; spodnie — MĘSKIE SPODNIE CARGO ACG SMITH SUMMIT; MĘSKIE SPODNIE ACG TRAIL; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Akcesorium — KOMIN ACG ULTRAROCK; ciepła warstwa środkowa — DAMSKA KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM ACG EARTH PERFORMANCE; spodnie — MĘSKIE SPODNIE CARGO ACG SMITH SUMMIT; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Czapka — CZAPKA 3 W 1 ACG; warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią — MĘSKA KURTKA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; ciepła warstwa środkowa — ŁATWA DO SPAKOWANIE MĘSKA KURTKA Z IZOLACJĄ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; spodnie — MĘSKIE SPODNIE ACG TRAIL; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią — MĘSKA KURTKA PUCHOWA ACG 4TH HORSEMAN; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Ciepła warstwa środkowa — DAMSKA BLUZA ACG WOLF TREE POLARTEC; spodnie — DAMSKIE SPODNIE Z DZIANINY ACG WOLF TREE POLARTEC; akcesorium — NERKA ACG KARST; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią — DAMSKA KURTKA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; ciepła warstwa środkowa — ŁATWA DO SPAKOWANIE DAMSKA KURTKA Z IZOLACJĄ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; spodnie — DAMSKIE SPODNIE CARGO ACG SMITH SUMMIT; skarpety — SKARPETY ACG KELLY RIDGE; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Akcesorium — KOMIN ACG ULTRAROCK; bielizna termoaktywna — KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM ACG GIFT SHOP PERFORMANCE; spodnie — MĘSKIE SPODNIE CARGO ACG SMITH SUMMIT; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Akcesorium — KOMIN ACG ULTRAROCK; ciepła warstwa środkowa — MĘSKA BLUZA Z DZIANINY Z ZAMKIEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK; spodnie — MĘSKIE SPODNIE Z DZIANINY ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK; buty — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Akcesorium — KOMIN ACG ULTRAROCK; ciepła warstwa środkowa — MĘSKA BLUZA Z DZIANINY ACG; spodnie — MĘSKIE SPODNIE Z DZIANINY ACG WOLF TREE POLARTEC; MĘSKIE SPODNIE CARGO ACG SMITH SUMMIT; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Bielizna termoaktywna — DAMSKI T-SHIRT Z KRÓTKIM RĘKAWEM Z HAFTOWANĄ GRAFIKĄ ACG ULTRAROCK; spodnie — DAMSKIE SPODNIE ACG TRAIL; buty — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX