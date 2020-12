Świąteczna kolekcja ACG 2020: lookbook Smith Rock

All Conditions Gear (ACG). Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia w parku Smith Rock.

Mamy specjalny proces twórczy. Zanim cokolwiek wymyślimy, najpierw szukamy inspiracji. W tym sezonie nasze poszukiwania zaprowadziły nas do parku Smith Rock w Oregonie. Nie tylko zainspirował on nas do stworzenia naszej nowej kolekcji, ale był też miejscem, w którym ją przetestowaliśmy. Spodnie, kurtki, koszule i buty doskonale odzwierciedlają jego charakter. Do powstania kilku projektów wykorzystaliśmy technikę frotażu, a kurtki nazwaliśmy na cześć szlaków w parku. Zastosowaliśmy różne materiały, takie jak GORE-TEX, PrimaLoft i trwała guma, aby nawiązać do żywiołów, które rządzą tym niezwykłym miejscem. Teraz widząc napis: „Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia”, będziesz wiedzieć, na czym dokładnie polega nasz proces twórczy.