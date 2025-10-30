Kulisy projektu: ACG Crater Lake

Tak właśnie powstało Jezioro Kraterowe znajdujące się w zachodniej części Oregonu. Cofnijmy się jednak o krok. Oto zespół ACG przybliżający kolejne cuda przyrody, które są inspiracją dla naszej najnowszej kolekcji Wiosna 2021. Aby znaleźć jezioro, nie musieliśmy iść daleko, jednak gdy wpatrywaliśmy się w jego krystaliczną wodę i przypominaliśmy, jak powstało, wydawało się nam, że odbywamy podróż do przeszłości. Mamy nadzieję, że nasza najnowsza kolekcja sprawi, że poczujesz się podobnie.



Teraz kilka słów o samym wulkanie. Nazywał się Mount Mazama, a około 7700 lat temu nastąpiła jego erupcja, która na zawsze zmieniła krajobraz Wybrzeża Północno-Zachodniego. W jej wyniku w miejscu, gdzie znajdował się wulkan powstała kaldera, czyli ogromne wgłębienie w kształcie kotła. Mimo że tak naprawdę nie jest to krater, Jezioro Kraterowe swoją nazwę zawdzięcza właśnie podobieństwu do takiego zagłębienia. Nazwę Mazana nosi kilka wzorów z kolekcji Wiosna 2021, a ich wygląd jest inspirowany wyjątkowym kształtem kaldery.