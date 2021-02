Kulisy projektu: ACG Crater Lake

Tak właśnie powstał teren, na którym obecnie znajduje się Jezioro Kraterowe. Co natomiast sprawia, że jest tak piękne? Cóż, nie trwało to zbyt długo. Wystarczyło 250 lat, aby deszcz i śnieg wypełniły to zagłębienie wodą do obecnego poziomu. Od tego czasu przyroda dba o jego balans, wykorzystując swoje sprawdzone sztuczki, takie jak opady atmosferyczne i parowanie. A że w Jeziorze Kraterowym nie ma żadnych jezior ani innych systemów wodnych, nie dochodzi w nim do sedymentacji i woda jest krystalicznie czysta przez cały rok. Jego błękit wykorzystaliśmy w wielu z naszych produktów w tym sezonie, włączając w to kapsułową kolekcję wędkarską Watchman Peak.