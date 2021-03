Hvordan håndterer jeg svette under puppene? | Spørsmål du aldri stiller

Tilpasset for funksjon

En BH som gnager, kan ødelegge mye for komfort og selvtillit. Løping, HIIT-trening, eller stort sett alt som involverer repeterende bevegelse, kan føre til den fryktede gnagingen. Og nøkkelen til å minimere ubehaget er å sørge for at BH-en passer riktig.



En BH som er for trang, vil grave seg ned i huden og gnage når du beveger deg. Du vil at brystbåndet skal være stramt nok til at du føler deg støttet, men ikke begrenset. Og hvis den er for stor, vil ikke BH-en føles som et ekstra lag med hud, men heller motvirke bevegelsene dine og skape friksjon. Prøv alltid en ny BH, og sjekk den ut. En perfekt passform kan hjelpe deg med å prestere bedre, og gnagsår hører fortiden til. Så vær som Gullhår fra eventyret, og finn den som er akkurat passelig for deg.



Hvis brystsvette noen gang har gitt deg ubehag, kan du sjekke ut forrige ukes spørsmål, og finne ut hvordan du bør håndtere det. Se nærmere på vårt utvalg av sports-BH-er, som er designet for å hjelpe deg til å føle deg på ditt beste slik at du kan yte ditt beste.