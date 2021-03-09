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Sist oppdatert: 9. mars 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Sports-BH-styling med Dina Asher-Smith

Dronningen av sports-BH-er (og sprintløping) tar over alt som har med sports-BH-er å gjøre med (Bra) by Dina. Denne uken har Dina Asher-Smith stylet sine favoritter blant Nikes sports-BH-er ved å bruke sin egen garderobe. Sjekk stildagboken hennes nedenfor.

Nike Indy v-hals kombinert med kåpe, shorts og robuste støvler

Dette er den mest snobbete kåpen min. Jeg elsker den. Jeg kjøpte den i bursdagsgave til meg selv i 2019 og føler meg fantastisk i den. Jeg elsket Indy-BH-en, og dette er en av mine mest avslappede og behagelige stiler. Med kåpen og BH-en føler jeg meg både fantastisk og superkomfortabel.

  • (Bra) by Dina | Slik bruker du sports-BH-en riktig, slide 1 of 4
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  • (Bra) by Dina | Slik bruker du sports-BH-en riktig, slide 3 of 4

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    Sports-BH-er og mitt yngre jeg

Opprinnelig publisert: 9. mars 2021

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