(Bra) by Dina | Slik bruker du sports-BH-en riktig

Sist oppdatert: 9. mars 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Sports-BH-styling med Dina Asher-Smith
Dronningen av sports-BH-er (og sprintløping) tar over alt som har med sports-BH-er å gjøre med (Bra) by Dina. Denne uken har Dina Asher-Smith stylet sine favoritter blant Nikes sports-BH-er ved å bruke sin egen garderobe. Sjekk stildagboken hennes nedenfor.
Nike Indy v-hals kombinert med kåpe, shorts og robuste støvler
Dette er den mest snobbete kåpen min. Jeg elsker den. Jeg kjøpte den i bursdagsgave til meg selv i 2019 og føler meg fantastisk i den. Jeg elsket Indy-BH-en, og dette er en av mine mest avslappede og behagelige stiler. Med kåpen og BH-en føler jeg meg både fantastisk og superkomfortabel.