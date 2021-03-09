(Bra) by Dina | Slik bruker du sports-BH-en riktig

Dette er den mest snobbete kåpen min. Jeg elsker den. Jeg kjøpte den i bursdagsgave til meg selv i 2019 og føler meg fantastisk i den. Jeg elsket Indy-BH-en, og dette er en av mine mest avslappede og behagelige stiler. Med kåpen og BH-en føler jeg meg både fantastisk og superkomfortabel.

