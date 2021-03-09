(Bra) by Dina | Sports-BH-er og stil

(Bra) by Dina Asher-Smith
Sports-BH-styling av Dina Asher-Smith
Dronningen av sports-BH-er (og sprintløp) tar over alt som har med sports-BH-er å gjøre med (Bra) by Dina. Denne uken har Dina Asher-Smith stylet sine favoritter blant Nikes sports-BH-er ved å bruke sin egen garderobe. Sjekk stildagboken hennes nedenfor.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash & Leggings pyntet med skinnblazer & høyhælte sko
«Dette var favorittantrekket mitt. Jeg elsket det brune og svarte sammen med det karakteristiske trykket på BH-en. Noen ganger når jeg pynter meg, liker jeg å utfordre meg selv ut av komfortsonen, og flerfargede kombinasjoner er på mini-huskelisten min over ting jeg skal prøve å bruke oftere. Jeg blir naturlig dratt mot monokrome farger, og kunne levd i det hele tiden med bare små endringer i fargetonene. Men iblant må du endre på ting! Så for meg var det å blande brunt og svart i dag. Jeg elsket det livlige trykket på sports-BH-en, og måten trykket var en del av leggingsen og overdrev silhuetten på. Så søtt!»
Nike Indy Ultrabreathe med søt cardigan og pappajeans
Denne håndvesken er min, og jeg elsker den! Jeg har ikke så veldig mange babyrosa ting, men jeg måtte finne noe som passet med vesken. Så søt!! Denne sports-BH-stilen er favoritten min. Det er ikke nødvendigvis den jeg løper i, men designen er kjempelekker, og den er veldig behagelig. Jeg elsker det lille mellomrommet i midten av sports-BH-en, og jeg elsker stroppene. Det gjør den ikke bare kjempekomfortabel og støttende, men også interessant og sexy.