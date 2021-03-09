(Bra) by Dina | Sports-BH-er og stil

«Dette var favorittantrekket mitt. Jeg elsket det brune og svarte sammen med det karakteristiske trykket på BH-en. Noen ganger når jeg pynter meg, liker jeg å utfordre meg selv ut av komfortsonen, og flerfargede kombinasjoner er på mini-huskelisten min over ting jeg skal prøve å bruke oftere. Jeg blir naturlig dratt mot monokrome farger, og kunne levd i det hele tiden med bare små endringer i fargetonene. Men iblant må du endre på ting! Så for meg var det å blande brunt og svart i dag. Jeg elsket det livlige trykket på sports-BH-en, og måten trykket var en del av leggingsen og overdrev silhuetten på. Så søtt!»

