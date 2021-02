(Bra) by Dina | Brev til meg selv som tolvåring

Brev til meg selv som tolvåring

Hei Dina!



Dette er fra deg selv om 13 år.



Ok, en rask overskt – du er en veldig god sprinter nå. Det er flott. Og det er så gøy! Din jobb er å reise verden rundt og gjøre det du elsker på høyeste nivå, og få venner fra hele verden. Jeg vil ikke ødelegge spenningen og røpe alle prestasjonene dine, men du kommer til å bli veldig stolt av deg selv. Stol på meg.



Det viktigste jeg må fortelle deg er at om omtrent et år kommer du til å få et veldig smertefullt brudd i foten din, fordi du halvsover på morgenhockey-treningen. Så mitt råd er å sørge for å være våken om morgenen. Vær så snill å ikke gå på trening når du er for trøtt! Fordi du kommer til å prøve å hoppe over ballen når den blir sendt til deg … og så vil du feilvurdere den, lande på ballen, gli og brekke foten. Men hvis du ikke hører etter og likevel ender opp med krykker, er det greit. Fordi det vil vise deg at det er friidrett du elsker mest å drive med, og at du faktisk hører hjemme på en bane.



Uansett – la oss snakke om brystene og sports-BH-ene dine! Nå er det nok slik at din reise til BH vil bli langt mindre spennende enn reisen noen av vennene dine får. Det vil faktisk bli en langt kortere reise enn du tror også, fordi du kommer ikke til å vokse så mye mer, hahahahaha. Men du vil likevel få mye erfaring med å bruke sports-BH. Du kommer til å eie flere sports-BH-er enn vanlige BH-er. For å være ærlig kommer du sannsynligvis til å ha flere sports-BH-er enn jeans, T-skjorter – eller et hvilket som helst annet plagg også. Og i de vakreste farger, stiler og design, for du kommer til å bruke en minst seks dager i uken. (Ja beklager, du trener seks dager i uken nå. John økte det).