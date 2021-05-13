Slik velger du riktig sports-BH | Spørsmålene du aldri stiller

Spørsmålene du aldri stiller
Viktigheten av sports-BH-er
Velkommen til Spørsmålene du aldri stiller! Her svarer vi på alle mulige spørsmål om bryster, sports-BH-er og trening.
I dag gjør vi et dypdykk innen sports-BH-er, og spesifikt om sports-BH-er med rett størrelse. Vi svarer på:
- Hvorfor er det viktig å investere i en sports-BH?
- Hvordan finner jeg ut av størrelser på BH-er fra Nike?
Hvorfor er det viktig å investere i en god sports-BH?
Det ser kanskje ikke sånn ut, men mye arbeid går inn i designet og produksjonen av en BH. Det begynner med research, utvikling og testing før produksjonen i det hele tatt starter. Noen BH-er tar år å utvikle, særlig siden de er designet med tanke på ytelse for alle slags mulige størrelser (sammenlignet med klær og sko).
Med tanke på design
Ikke bare må de se bra ut – de må også strekke, bøye og jobbe sammen med kroppen din. Fra tekniske, fuktighetstransporterende materialer som holder seg tørre og føles myke, til elastikk, polstring og glidelåser som holder løpet ut: Hver detalj er nøye overveid for å sikre at BH-en din er komfortabel, slitesterk, passer perfekt og støtter brystene dine i bevegelse.
2. Hvordan finner jeg ut av størrelser på BH-er fra Nike?
De ser kanskje skremmende ut ved første øyekast, men når du får taket på størrelsesveiledninger så kan de være en god hjelp til å finne startpunktet. Men husk at for å finne den beste passformen, så er det best å prøve på BH-en.
For Nike-BH-ene så starter størrelsene små og øker i båndstørrelse, skålstørrelse og stroppehøyde når du ser på større størrelser. Avhengig av BH-modellen, så kan dette skje på et par forskjellige måter. Noen av skalaene våre inkluderer skålstørrelser, slik at du kan bruke disse til å finne hvilken som passer for deg. Andre modeller (ofte de uten frittstående skåler) bruker en fleksibel tilnærming som går fra XS til XL.
Forandringer skjer
Det er viktig å huske på at brystene endrer størrelse hele tiden. De krymper og vokser basert på høyden, ved graviditet og mensen, så det er smart å ha dette i bakhodet når du er på jakt etter den perfekte passformen. En BH som passer den første dagen av menstruasjonssyklusen, føles kanskje helt annerledes ut et par uker senere, så det er verdt å ha et par forskjellige modeller og størrelser slik at du alltid har det du trenger.
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