Slik velger du riktig sports-BH | Spørsmålene du aldri stiller

De ser kanskje skremmende ut ved første øyekast, men når du får taket på størrelsesveiledninger så kan de være en god hjelp til å finne startpunktet. Men husk at for å finne den beste passformen, så er det best å prøve på BH-en.



For Nike-BH-ene så starter størrelsene små og øker i båndstørrelse, skålstørrelse og stroppehøyde når du ser på større størrelser. Avhengig av BH-modellen, så kan dette skje på et par forskjellige måter. Noen av skalaene våre inkluderer skålstørrelser, slik at du kan bruke disse til å finne hvilken som passer for deg. Andre modeller (ofte de uten frittstående skåler) bruker en fleksibel tilnærming som går fra XS til XL.

