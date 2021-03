Hva er den riktige støtten for meg?

For å finne hvilken støtte som passer best for deg, kan du stille deg selv to spørsmål: «Hvilken størrelse bruker jeg?» og «Hva slags trening driver jeg med?»



, Brystene beveger seg mye når du løper. Derfor bør du bruke en sports-BH med mye støtte hvis du skal jogge eller sprinte. Mindre støtte (eller ingen sports-BH i det hele tatt) kan medføre varig vevsskade og redusere treningsutbyttet.



Alle bryster er forskjellige, men jo større og tyngre de er, desto mer beveger de seg. Dette betyr også at brystene trenger mer støtte, selv under lavintensitetstrening som yoga.



Dersom du har større bryster, bør du prøve modellene Rival eller Alpha. De justeres på ryggen slik at du kan få en bedre passform på båndet så vel som skuldrene. Dette gir riktig mengde kompresjon som føles komfortabel når du er i bevegelse.



Hvis du har mindre bryster, kan du bruke en pustende BH med lett støtte for lavintensitetstrening, som Indy-BH-en.



Når du har funnet den rette støtten, bør du se på passformen. En sports-BH med riktig støtte reduserer brystbevegelsene, slik at du kan holde fokus og finne formen uten at det gjør vondt.