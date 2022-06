(Bra) by Dina | Om sports-BH-er

Jeg er utrolig stolt og beæret over å være først ute i Nikes nye sports-BH-satsning kalt «(Bra) by …». Her kan jeg dele mine egne tanker rundt dette uunnværlige klesplagget. Det er på høy tid at vi tar en ærlig og grundig kikk på det plagget som jeg får flest spørsmål om. Ja, jeg får flere spørsmål om sports-BH-er enn om løpesko. Vi vet allerede hvordan vi kan finne løpesko som passer. Når du prøver å finne den perfekte sports-BH-en derimot, dukker det gjerne opp langt flere spørsmål … Hvor finner jeg den? Hva trenger jeg? Hvordan skal den sitte og føles? 🤷



Det å bruke en sports-BH som ikke passer eller ikke har nok støtte – samt mangel på kunnskap om sports-BH-er generelt – legger hindringer for en aktiv livsstil. Og det er helt unødvendig! Vi vet at mange unge kvinner slutter med sport tidlig i tenårene. En av hovedgrunnene er at mange føler seg ukomfortable og dessverre også skammer seg over de raske forandringene som kroppen gjennomgår i den alderen. Jeg forstår hvordan det er. Jeg har jo vært i samme situasjon. For et år siden kunne du løpe ubekymret rundt uten engang å måtte tenke på pupper. Men nå har du plutselig to nye venner på brystet som fullstendig endrer hvordan kroppen beveger seg og hvordan den føles!



Selv om man elsker å delta i sportsaktiviteter, så vil det føles ubehagelig uten riktig støtte. Mange jenter forbinder sport og fysisk aktivitet med smerter i brystene. Det kan få mange til å tenke «det her passer nok ikke for meg», «brystene mine er for store til dette», «dette er for smertefullt» og til slutt «dette er ikke verdt det». Men sånn behøver det ikke å være. Spesielt når man vet at den rette BH-en kan løse mange av disse utfordringene.



Så la oss prøve å avmystifisere og fjerne stigmatiseringen rundt sports-BH-en.



Jeg er stolt av å kunne presentere «(Bra) by Dina: Det skamfrie nummeret». Vi skal snakke åpenhjertig om disse tingene. Jeg skal vise deg ulike typer støtte og ulike BH-typer, og svare på spørsmål som mange synes er for pinlige å stille. Men det går helt fint å spørre meg, jeg dømmer ingen 😄



La oss sette i gang.



Klemmer fra Dina xxx