(Bra) by Dina | Slik velger du sports-BH til en venninne

(Bra) by Dina Asher-Smith

Hvis du er hektet på (Bra) by Dina (verdensmesterens vri på alt som handler om sports-BH-er), da har du innsett at Dina Asher-Smith vet hva hun snakker om. Hun bruker sports-BH seks dager i uken, så hun har funnet riktig størrelse til seg selv.



Men hva med vennene hennes? Se hva som skjer når hun styler noen andre.

