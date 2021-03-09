(Bra) by Dina | Slik velger du sports-BH til en venninne

Sist oppdatert: 9. mars 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Hjelp vennene dine med å finne riktig passform
Hvis du er hektet på (Bra) by Dina (verdensmesterens vri på alt som handler om sports-BH-er), da har du innsett at Dina Asher-Smith vet hva hun snakker om. Hun bruker sports-BH seks dager i uken, så hun har funnet riktig størrelse til seg selv.
Men hva med vennene hennes? Se hva som skjer når hun styler noen andre.
One Piece Pad Bra
Dina valgte One Piece Pad Bra for Portia, og det ser ut som den passer perfekt. Full klaff på passform, stil og funksjon, og med en innovasjon som gjør at den ikke har ukomfortable innlegg som faller ut og klumper seg sammen, ser Portia bra ut og føler seg fri. Bra gjort, Dina.