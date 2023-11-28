Eksperter hevder at jenter gjør det bedre både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden, så har vi laget The Coaching Girls Guide. Det er en ressurs som bidrar til å veilede, styrke og støtte unge atleter.



Realiteten er at sportsutstyr og lokaler vanligvis ikke er designet for jenter. Dette blir utilsiktet forsterket på mange måter. Det å måtte gå et annet sted for å finne et toalett eller bruke guttelagets gamle drakter sender en beskjed om at jenteatleter er en ettertanke. Beskyttelsesutstyr er ikke alltid laget med tanke på jenter og kan ha dårlig passform, være ukomfortabelt og noen ganger til og med utrygt.



Alt for ofte må jenter klare seg med mindre. Det gir negativ innvirkning på jenters opplevelse av sport.



Jenter trenger utstyr som passer, klær som passer, nærliggende områder som er rene og trygge for å håndtere hygienebehov og treningstider og -steder som er trygge. Selv om du ikke nødvendigvis kan lage et bedre toalett, kan du skape en trygg og behagelig opplevelse ved å vurdere disse behovene når du planlegger treningsøkter og treningssteder.



Og husk at mange jenter ikke blir oppfordret til å drive med sport. Bare det å stille opp er å våge, og derfor er det enda viktigere at jenter møter et positivt og sunt miljø som er tilrettelagt slik at de kan føle seg trygge og ha det gøy uten å bli diskriminert og dømt.