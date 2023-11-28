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Få sportsarenaer til å fungere for jenter

Veiledning for å trene jenter
Sist oppdatert: 5. desember 2023
4 minutters lesing
Få sportsarenaer til å fungere for jenter

Eksperter hevder at jenter gjør det bedre både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden, så har vi laget The Coaching Girls Guide. Det er en ressurs som bidrar til å veilede, styrke og støtte unge atleter.

Realiteten er at sportsutstyr og lokaler vanligvis ikke er designet for jenter. Dette blir utilsiktet forsterket på mange måter. Det å måtte gå et annet sted for å finne et toalett eller bruke guttelagets gamle drakter sender en beskjed om at jenteatleter er en ettertanke. Beskyttelsesutstyr er ikke alltid laget med tanke på jenter og kan ha dårlig passform, være ukomfortabelt og noen ganger til og med utrygt.

Alt for ofte må jenter klare seg med mindre. Det gir negativ innvirkning på jenters opplevelse av sport.

Jenter trenger utstyr som passer, klær som passer, nærliggende områder som er rene og trygge for å håndtere hygienebehov og treningstider og -steder som er trygge. Selv om du ikke nødvendigvis kan lage et bedre toalett, kan du skape en trygg og behagelig opplevelse ved å vurdere disse behovene når du planlegger treningsøkter og treningssteder.

Og husk at mange jenter ikke blir oppfordret til å drive med sport. Bare det å stille opp er å våge, og derfor er det enda viktigere at jenter møter et positivt og sunt miljø som er tilrettelagt slik at de kan føle seg trygge og ha det gøy uten å bli diskriminert og dømt.

Gjør henne klar for suksess

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    Hold dem trygge og sørg for at de føler tilhørighet

    Sjekk ut stedet på forhånd for å sørge for at det er trygt, godt opplyst og overvåket. Garderobefasilitetene skal være lett tilgjengelige og private. Hvis stedet ikke svarer til forventningene, kan du sjekke ut andre alternativer (for eksempel et annet treningsstudio eller en park) eller legge treningen til før det blir mørkt.

  • Gjør henne klar for suksess, Få sportsarenaer til å fungere for jenter, slide 2 of 3
    Skap inkluderende miljøer

    Gi utøvere en sjanse til å føle at de er en del av laget. Nå som normer rundt kjønnsidentitet endres, skal alle barn føle tilhørighet. Begynn med å bruke språk som inkluderer alle. Ikke bare snakk til «gutta» og unngå tiltale med feil pronomen. Istedenfor bruker du et inkluderende språk, som «lag» eller «spillere». Videre kan jentene bidra til at stedet får en dose personlighet – selv om det noe så enkelt som å henge opp en banner med lagets navn og logo.

  • Gjør henne klar for suksess, Få sportsarenaer til å fungere for jenter, slide 3 of 3
    Utstyr henne til kamp

    Jenter og gutter har forskjellige behov, spesielt når puberteten begynner. Det er viktig å tenke på hvordan ting som klær og utstyr kan påvirke jentenes opplevelser. Står en jente plutselig over treningen? Det kan være fordi hun fysisk er ukomfortabel. Finn ut hva som skjer, og gjør hva du kan for å hjelpe henne med å komme tilbake i spillet.

Få sportsarenaer til å fungere for jenter

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    Gi henne en sjanse til å hevde seg

Opprinnelig publisert: 28. november 2023

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