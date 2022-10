Inspirer jentenes mot gjennom idrett

Eksperter sier at jenter gjør det bedre fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å konkurrere. Men i dag dropper dobbelt så mange jenter ut av idretten sammenlignet med gutter. For å snu denne trenden har Nike gått sammen med samarbeidspartnere og eksperter og laget «Veiledning for å trene jenter: en ressurs for å veilede, styrke og støtte unge idrettsutøvere».



Sport krever ofte at man tar sjanser. Å lære en ny ferdighet, å prøve en ukjent øvelse eller å satse på deg selv idet du løper mot den siste forsvarsspilleren – det krever sårbarhet. Og selv om jenter ofte får skryt og ros når de gjør noe riktig, får de ikke de samme positive tilbakemeldingene når de prøver en ny teknikk og ikke får det helt til.



Innen idretten betyr dette at jenter kanskje nøler med å prøve noe hvis de ikke er sikre på om de kommer til å lykkes. Men hvis de aldri prøver den risikable pasningen, hvis de unngår å kaste seg etter ballen, eller bare konkurrerer i den friidrettsgrenen de er best i, kommer de til å gå glipp av mange fantastiske opplevelser.



Se for deg en jente som går for skuddet selv om hun ikke er sikker på om hun kommer til å score. Eller hun som prøver butterfly når crawl er hennes sterkeste øvelse. En annen slipper kanskje inn åtte mål når hun stepper inn som keeper, men skuddet hun stoppet er det som blir husket. Disse jentene har lært seg å være modige, og det kommer til å bety alt for dem – både i idretten og i livet.



Ta en titt på denne TED-talken for å lære mer om å oppdra modige jenter.