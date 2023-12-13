En hyllest til alle slags jentekropper
Real Talk
Sport er inspirerende og forenende, og gir oss sjansen til å feire den unike skjønnheten og mangfoldet blant kroppene våre. Til tross for dette fører problemer med kroppsbilde til at jenter slutter med idrett dobbelt så ofte som gutter. Du har muligheten til å endre på dette.
I flere tiår har samfunnet skapt et urealistisk skjønnhetsideal for jenter ved å forfremme en smal definisjon av skjønnhet, inkludert når det gjelder idrett. Våre venner, familie, trenere og media har formet det som vi tror er den «perfekte kroppen» innen idrett – et uoppnåelig mål som har negativ påvirkning på jenters mentale helse og idrettsdeltakelse. Sammen kan vi gjøre små forandringer for å bidra til at jenter får et sunnere selvbilde mens de deltar i sportene de liker.
1. Skap trygge steder i idrett for jenter.
Oppmuntrende steder kun for jenter, som garderober eller baderom, kan skape trygge og komfortable miljøer. Sørg for at disse stedene er godt belyst, gir nok privatliv for klesskifte, er overvåket av kvinner og bare er tilgjengelig for deltakere. Tilby også hygieneprodukter som deodoranter og tamponger der det er mulig. Målet er å gi jenter privatliv, sikkerhet og komfort, særlig under en fase der kroppene deres forandrer seg.
2. Få frem individualiteten deres.
Evaluer idrettsmiljøet til jentene og tenk på hvilke faktorer som kan forhindre individualitet og forsterke smale skjønnhetsidealer. Ser hun for eksempel kun reklamer med en viss type atlet (tynn, høy og hvit uten funksjonshemminger), eller er garderoben hennes full av «inspirerende» sitater som oppmuntrer til å spise for lite og trene for mye? Hvis det stemmer, bør du snakke med en trener på idrettslaget om den skadelige effekten av dette budskapet og hvordan de kan erstatte det med mer mangfoldig innhold som ikke spiller på utseende.
3. Tilby forskjellig utstyr hvis du kan.
Ukomfortable og avslørende drakter kan være distraherende og stressende for jenter i idrett. Ved å tilby forskjellige drakttyper får jentene velge hva de føler seg mest komfortable med å bruke. Enten det er shorts eller leggings, T-skjorter eller singleter, kan valgfrihet øke komfortnivået betraktelig. Så hvis du kan la dem velge selv, gjør for all del det. Hvis du er et medlem av en idrett eller organisasjon som regulerer draktene til jenter, kan du vurdere hvordan du kan endre på dagsordenen. Selv om du bare er en forelder eller trener, kan du også utgjøre en stor forskjell ved å utfordre status quo.
4. Pass på språket.
Å bruke kjønnsnøytralt språk og atletetens foretrukne pronomen er et enkelt, men svært viktig grep. Hvis du unngår å si ting som «kom hit, gutta» når det er jenter med på laget, kan det utgjøre en stor forskjell.
5. Vær forsiktig med snakk om kropp.
Skap en kultur der jenter frarådes til å snakke om utseende og diett. Det inkluderer deres egne kropper, i likhet med kroppene til lagkameratene og motstanderne, og tilsynelatende «positive» kommentarer som «du ser bra ut! Har du gått ned i vekt?» Vi kaller dette for «Body Talk Free Zones». I stedet for å snakke om hvordan en kropp ser ut, kan du oppmuntre jentene til å fokusere på hva kroppene deres kan oppnå og oppleve i idretten. Bruk dette prinsippet hjemme, på trening og under kamper. Hvis du lever etter dette selv, bidrar du til at standarden blir satt av omgivelsene hennes.
Husk at hver eneste jente, uavhengig av kroppstype, er en atlet når hun kommer utpå banen. For å gi hver jente den beste muligheten til å oppnå det hun drømmer om, er det på tide å forandre standard og omdefinere hva det vil si å vinne.
Body Confident Sport er et program utviklet av Nike og Dove for å styrke kroppsbildet til jenter og gjøre idrett til et sted der jenter føler at de hører hjemme. Innholdet har blitt utviklet i samarbeid med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.
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