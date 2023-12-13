Skap en kultur der jenter frarådes til å snakke om utseende og diett. Det inkluderer deres egne kropper, i likhet med kroppene til lagkameratene og motstanderne, og tilsynelatende «positive» kommentarer som «du ser bra ut! Har du gått ned i vekt?» Vi kaller dette for «Body Talk Free Zones». I stedet for å snakke om hvordan en kropp ser ut, kan du oppmuntre jentene til å fokusere på hva kroppene deres kan oppnå og oppleve i idretten. Bruk dette prinsippet hjemme, på trening og under kamper. Hvis du lever etter dette selv, bidrar du til at standarden blir satt av omgivelsene hennes.

Husk at hver eneste jente, uavhengig av kroppstype, er en atlet når hun kommer utpå banen. For å gi hver jente den beste muligheten til å oppnå det hun drømmer om, er det på tide å forandre standard og omdefinere hva det vil si å vinne.

Body Confident Sport er et program utviklet av Nike og Dove for å styrke kroppsbildet til jenter og gjøre idrett til et sted der jenter føler at de hører hjemme. Innholdet har blitt utviklet i samarbeid med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.

For en full oversikt over ressursene, kan du besøke:

www.bodyconfidentsport.com