Vær en mester i kroppsfunksjonalitet
Real Talk
Mange jenter tenker på utseendet i stedet for på hva kroppen kan gjøre og oppleve i sport. Med noen justeringer i språket ditt, kan du bidra til at jenter endrer tankesettet sitt når de er ute i aktivitet.
Alle er forskjellige og ingen kropper er like. Dette krever at dere, som trenere og foreldre, anerkjenner og respekterer alle typer utseender og hyller alle forskjeller. Husk at kjønn, etnisitet, seksuell identitet, funksjonshemning, religion, annen tro og særpreg påvirker hvordan vi presenterer oss selv for verden. Når du kritiserer noens utseende, kritiserer du derfor hvem de er og hvordan de viser seg frem.
Ordene våre er mektige og former hvordan jenter ser seg selv i sport. Før vi snakker om hvordan vi kommuniserer med jenter, er det viktig å tenke over hvor trygg du er på din egen kropp. Hva du tenker og hvordan du snakker om din egen kropp, påvirker hva barnet ditt eller atleten din tenker og hvordan de snakker om sin egen kropp. Spør deg selv om du snakker negativt om egen eller andres kropp foran barnet ditt eller atleter, og hvilket budskap dette sender.
Når det kommer til å kommunisere med jenter, ønsker vi å få oppmerksomheten deres bort fra «hvordan ser kroppen min ut» til «hva kan kroppen min gjøre og oppleve». Denne endringen i fokus kan bidra til at jenter kommer i bedre kontakt med kroppen sin og konsentrerer seg om prestasjonene deres i stedet for å fokusere på utseende, begrensing av matinntak og overtrening.
Hva du bør unngå å si
Prøv å unngå ytringer eller samtaler som fokuserer på jenters utseende i tillegg til å utfordre denne typen dialog mellom jenter. For eksempel:
- «Du ser bra ut! Har du gått ned i vekt?»
- «Du må bli større slik at du kan forsvare målet bedre.»
- «La oss få deg litt slankere så du kan løpe fortere.»
- «Du vil klare å hoppe litt høyere om du tar av deg noen kilo.»
- «Du har fortjent den muffinsen, du har trent så hardt i dag!»
- «Er du sikker på at du burde spise det der?»
- «Jeg ser ekkel ut. Jeg er svett, og all sminken min har rent av!»
- «Har du sett beina hennes? De er fulle av strekkmerker.»
- «Jeg syns ikke hun burde løfte vekter, hun begynner å få for mye muskler, og gutter hater muskuløse jenter.»
Hva du kan si
Bruk ytringer og oppmuntre til samtaler som fokuserer på hva jentekroppen kan gjøre og oppleve. For eksempel:
- «La oss gjøre noen smidighetsøvelser for å varme opp musklene våre.»
- «Tenk på hvilken posisjon skuldrene dine er i. Sørg for at skuldrene dine peker fremover når du skyter.»
- «Fantastisk jobba! Du har virkelig fått dreisen på [insert skill]!»
- «Det var et skikkelig kraftig spark.»
- «Du så så glad og fri ut da du danset!»
- «Hvordan føles kroppen din etter den tunge økten i går?»
- «Husk å gi kroppen din mat etter kampen!»
- «Ikke glem uttøyingen. Vi vil ikke ha noen skader!»
- Husk at kroppen din er så mye mer enn hvordan den ser ut. Kroppen din er i stand til å utføre, utforske og oppnå utrolige ting.
Disse små endringene i samtalene kan utgjøre en stor forskjell i sportskulturer og hvor trygge jenter er på kroppene sine. Vi ønsker å skape sportsmiljøer der jentekropper er mer enn objekter som skal sees på, og heller setter fokus på at jenter skal få oppleve hvor fantastisk bevegelse, vennskap og konkurranse er.
Body Confident Sport er et program utviklet av Nike og Dove for å styrke kroppsbildet til jenter og gjøre idrett til et sted der jenter føler at de hører hjemme. Innholdet har blitt utviklet i samarbeid med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.
For en full oversikt over ressursene, kan du besøke: