Alle er forskjellige og ingen kropper er like. Dette krever at dere, som trenere og foreldre, anerkjenner og respekterer alle typer utseender og hyller alle forskjeller. Husk at kjønn, etnisitet, seksuell identitet, funksjonshemning, religion, annen tro og særpreg påvirker hvordan vi presenterer oss selv for verden. Når du kritiserer noens utseende, kritiserer du derfor hvem de er og hvordan de viser seg frem.

Ordene våre er mektige og former hvordan jenter ser seg selv i sport. Før vi snakker om hvordan vi kommuniserer med jenter, er det viktig å tenke over hvor trygg du er på din egen kropp. Hva du tenker og hvordan du snakker om din egen kropp, påvirker hva barnet ditt eller atleten din tenker og hvordan de snakker om sin egen kropp. Spør deg selv om du snakker negativt om egen eller andres kropp foran barnet ditt eller atleter, og hvilket budskap dette sender.

Når det kommer til å kommunisere med jenter, ønsker vi å få oppmerksomheten deres bort fra «hvordan ser kroppen min ut» til «hva kan kroppen min gjøre og oppleve». Denne endringen i fokus kan bidra til at jenter kommer i bedre kontakt med kroppen sin og konsentrerer seg om prestasjonene deres i stedet for å fokusere på utseende, begrensing av matinntak og overtrening.