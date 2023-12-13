Hjelp jenter med å lytte til kroppen sin
Real Talk
Ved å lytte til og lære av kroppen, er det mer sannsynlig at jenter aksepterer og setter pris på hva de kan gjøre og oppleve – slik holder de tritt med hva kroppen trenger under aktivitet. La oss hjelpe dem med å trives innen idrett.
For jenter bør sportsglede komme fra det de opplever, ikke hvordan de ser ut. Det er vanlig at jenter er opptatte av og bekymrer seg over utseendet sitt. Dette kan manifestere seg på mange måter, for eksempel ved at de sammenligner seg selv med andre, snakker negativt, positivt eller altfor mye om utseendet sitt eller unngår visse aktiviteter i frykt for at andre skal dømme dem. Ved å oppfordre jenter til å sette pris på, respektere og lytte til kroppene sine – evner, begrensninger og unike egenskaper – kan vi alle forbedre jenters kroppsoppfatning og sportsopplevelser.
Det kan ligge flere grunner bak til at jenter ikke hører på kroppen sin. For eksempel kan de ignorere sultfølelse eller hoppe over et måltid fordi de er bekymret over vekt, eller de kan spille med en skade fordi de ikke har lyst til å gå glipp av en kamp. Lagkamerater, trenere og foreldre kan også uvitende oppmuntre jenter til å ignorere det som kroppen deres trenger. Hvor mange jenter har tross alt ikke blitt fortalt at de oppfører seg dramatisk? Vi må normalisere og prioritere at jenter hører på kroppen sin og deltar i idrett på en måte som føles riktig for dem.
For å hjelpe deg med dette lanserer vi en sansesjekk på tre trinn. Dette er et nyttig verktøy som trenere og foreldre kan bruke med jenter, når som helst og hvor som helst. Det er et enkelt system som hjelper atleter med å registrere hva kroppene deres trenger. Ta henne gjennom de følgende trinnene, og se hvordan hun får kontakt med og stoler på kroppen sin.
Ved å ta i bruk disse trinnene viser vi jenter at vi prioriterer følelsene deres og stoler på at de vet best. La oss skape en generasjon av atleter som er i kontakt med, bryr seg om og respekterer kroppene sine.
Body Confident Sport er et program utviklet av Nike og Dove for å styrke kroppsbildet til jenter og gjøre idrett til et sted der jenter føler at de hører hjemme. Innholdet har blitt utviklet i samarbeid med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.
For en full oversikt over ressursene, kan du besøke: