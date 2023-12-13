For jenter bør sportsglede komme fra det de opplever, ikke hvordan de ser ut. Det er vanlig at jenter er opptatte av og bekymrer seg over utseendet sitt. Dette kan manifestere seg på mange måter, for eksempel ved at de sammenligner seg selv med andre, snakker negativt, positivt eller altfor mye om utseendet sitt eller unngår visse aktiviteter i frykt for at andre skal dømme dem. Ved å oppfordre jenter til å sette pris på, respektere og lytte til kroppene sine – evner, begrensninger og unike egenskaper – kan vi alle forbedre jenters kroppsoppfatning og sportsopplevelser.

Det kan ligge flere grunner bak til at jenter ikke hører på kroppen sin. For eksempel kan de ignorere sultfølelse eller hoppe over et måltid fordi de er bekymret over vekt, eller de kan spille med en skade fordi de ikke har lyst til å gå glipp av en kamp. Lagkamerater, trenere og foreldre kan også uvitende oppmuntre jenter til å ignorere det som kroppen deres trenger. Hvor mange jenter har tross alt ikke blitt fortalt at de oppfører seg dramatisk? Vi må normalisere og prioritere at jenter hører på kroppen sin og deltar i idrett på en måte som føles riktig for dem.