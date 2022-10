Få jenter til å fortsette med sport

I utgangspunktet vil jenter gjerne drive med idrett. De ønsker å bevege seg, konkurrere, ta risikoer og føle at de er en del av noe. Men det er det å få dem til banen eller treningsstudioet, sørge for at de har riktig utstyr (for eksempel sports-BH og hårbånd) og holde dem der, som krever litt arbeid.



Eksperter sier at jenter gjør det bedre fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å konkurrere. Likevel dropper jenter ut av idretten dobbelt så ofte som gutter. I byene og i de fargede miljøene er antallet enda større.



Den gode nyheten er at vi alle kan bidra for å få jenter til å begynne med idrett, og hjelpe dem til å fortsette. Jentene trenger noen viktige ting for å få positive, meningsfulle erfaringer med idrett:



Muligheter å være en del av laget, konkurrere, få venner og få kontakt med lagkameratene og de voksne rundt seg.





å være en del av laget, konkurrere, få venner og få kontakt med lagkameratene og de voksne rundt seg. Rollemodeller er også viktige. Det vil si kvinnelige trenere og mennesker i livet som hyller kvinnelige atleter. Det er mer sannsynlig at jenter som har disse tingene, fortsetter med idrett når de blir eldre.





er også viktige. Det vil si kvinnelige trenere og mennesker i livet som hyller kvinnelige atleter. Det er mer sannsynlig at jenter som har disse tingene, fortsetter med idrett når de blir eldre. Til slutt, for å få dem til å komme tilbake og fortsette, må vi skape en idrettskultur som inkluderer og hyller jenter. Og det starter med kulturen vi skaper i idrettslagene.



Nike jobber sammen med samarbeidspartnere og eksperter for å snu trenden. De voksne i jentenes liv kan være mester og alliert i dette arbeidet ved å være med å bidra til å skape positive opplevelser for jenter på idrettsbaner og andre steder hvor jenter driver med sportslige aktiviteter. Vi lagde denne veiledningen for at alle skulle ha et sted å begynne. Og hvis du leter etter flere tips, kan du sjekke ut disse tipsarkene.