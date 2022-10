Feir den sportslige fremgangen til jentene, ikke bare seirene

Eksperter sier at jenter gjør det bedre fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å leke. Men i dagens samfunn slutter jenter med sport dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden har vi opprettet veiledningen for å trene jenter, som er en ressurs for å hjelpe til med å trene, styrke og støtte unge atleter.



Det å se at du blir bedre er utrolig sterkt. Jenter vil ha trenere som hjelper dem med å føle seg bra om sin egen fremgang – uavhengig av utfallet av kampen. Det er her lærdommen ligger og hvor sporten har sin betydning. Alle slag, pasninger, spurter eller spark forsterker dette. Og det samme gjør alle feilslag, fall, bom og feil.



Innen trening kalles dette en «mestringstilnærming» – et sett med teknikker som fremmer motivasjon og innsats, utvikler atletiske ferdigheter og reduserer angst. Trenere som bruker en mestringstilnærming, skaper muligheter for unge mennesker til å engasjere seg og ta eierskap over læringen sin. En trener med en mestringstilnærming fokuserer på:



Ting en atlet kan kontrollere: Trenere som fokuserer på det en atlet kan kontrollere, som å legge ned en innsats, prøve noe nytt og fortsette med noe som er vanskelig, hjelper atleten med å utvikle de grunnleggende byggeblokkene til trening, og ikke bare fokusere på sluttresultatet. Det å fokusere på det de kan kontrollere, hjelper atleter med å gjenkjenne hvordan de lager sin egen sti og hvilken type spiller de blir.



Små seiere: Det er ingen som tar opp en racket og blir som Serena Williams på en dag. Og om en jente som ikke har spilt tennis før, bare sammenligner seg selv med Serena, eller til og med den beste spilleren på sitt eget lag, så kommer hun garantert til å bli skuffet. I stedet er det viktig å fokusere på de mindre øyeblikkene – den første gangen hun slår over nettet, den lengste runden hun har vært med på og den første gangen hun får til en overarmsserve – slik at hun holder seg motivert til å fortsette.



Kom tilbake etter feil: Jenter tenker ofte annerledes på feil enn gutter. De tar dem ofte mer personlig, noe som kan føre til at jenter gir opp raskere for å unngå ubehaget. Det å finne ut hvordan man kommer seg videre mentalt fra feil hjelper jenter med å bygge selvtillit, fokusere på neste kamp og ha det gøy.



Jenter vil gjerne vite at de opplever fremgang – ikke bare når det gjelder seiere og tap, men i forhold til ferdighetene de lærer seg. Det er ingen som er født til å heve et mesterskapstrofé. Forbedring tar tid, og det betyr at det er like viktig å feire de små seierne (utvikling av ferdigheter, innsats, heiing og lagarbeid) som det er å bare feire kamper vunnet og mål skåret.