Jenters konkurranseinstinkt innen sport

Eksperter sier at jenter gjør det bedre fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å konkurrere. Men i dag dropper dobbelt så mange jenter ut av idretten sammenlignet med gutter. For å snu denne trenden har Nike gått sammen med samarbeidspartnere og eksperter og laget «Veiledning for å trene jenter: en ressurs for å veilede, styrke og støtte unge idrettsutøvere».



Jenter elsker å konkurrere. Forskning støtter oss i dette: Tre fjerdedeler av jentene sier at ting relatert til konkurranse er det de liker best med idrett. De liker også å spille på lag, noe som gjør det ekstra morsomt å vinne. Vi vet at jenter ikke er skjøre, og at de ikke har større sannsynlighet for å bli skadet enn gutter. Først og fremst vil de spille.



Dette betyr ikke at du må ha en fullstendig granskning eller regne ut en poengsum på hver trening. Det betyr at du bør finne måter å engasjere jenter i vennlig konkurranse mens de lærer nøkkelferdigheter..



De beste typene leker er de som får barna til å bevege seg og holde ledigtiden til et minimum. Leker som fokuserer på kommunikasjon, teamarbeid, problemløsing og bevegelsesferdigheter er ideelle. Her er noen morsomme, enkle aktiviteter for å lære disse konseptene og hjelpe jenter med å komme i bevegelse.



Vi vil at barna skal bevege seg så mye som mulig – og det er det de også vil – så husk å endre leker, som sisten, der barna tradisjonelt blir eliminert. For eksempel kan en modifisert versjon av sisten gå ut på at når man blir tatt, må spilleren fryse i fem sekunder og rope ut navnet til favorittatleten eller favorittlaget. Deretter hopper spilleren opp og kommer tilbake i leken.



Det å kunne konkurrere betyr også at jenter må ha riktig klær – ikke bare for idretten, men også for kroppen. Hvis en jente virker ukomfortabel eller plutselig velger å stå over, kan hun trenge personlig utstyr, slik som en sports-BH. Ta det opp på den mest passende måten for jenta, med en forelder eller en omsorgsperson, for å sikre at hun kan delta trygt og komfortabelt.