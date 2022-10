Lage sportsmøteplasser som fungerer for jenter

Eksperter sier at jenter gjør det bedre fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å konkurrere. Men i dag dropper dobbelt så mange jenter ut av idretten sammenlignet med gutter. For å snu denne trenden har Nike gått sammen med samarbeidspartnere og eksperter og laget «Veiledning for å trene jenter: en ressurs for å veilede, styrke og støtte unge idrettsutøvere».



Realiteten er at sportsutstyr og lokaler vanligvis ikke er designet for jenter. Dette blir utilsiktet forsterket på mange måter. Det å måtte gå et annet sted for å finne et toalett eller bruke guttelagets gamle drakter sender en beskjed om at jenteatleter er en ettertanke. Beskyttelsesutstyr er ikke alltid laget med tanke på jenter og kan ha dårlig passform, være ukomfortabelt og noen ganger til og med utrygt.



Altfor ofte må jenter finne seg i ting, noe som gir dem negative erfaringer med sport.



Jenter trenger utstyr som passer, klær som passer, nærliggende områder som er rene og trygge for å håndtere hygienebehov og treningstider og -steder som er trygge. Selv om du ikke nødvendigvis kan lage et bedre toalett, kan du skape en trygg og behagelig opplevelse ved å vurdere disse behovene når du planlegger treningøkter og treningssteder.



Og husk at mange jenter ikke blir oppfordret til å drive med sport. Bare det å stille opp er å våge, og derfor er det enda viktigere at jenter møter et positivt og sunt miljø som er tilrettelagt slik at de kan føle seg trygge og ha det gøy uten å bli diskriminert og dømt.