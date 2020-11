Psykologien bak placebo-effekten

Vil det da si at det disse personene opplevde, bare var tull? Nei, ikke i det hele tatt, sier Halson. Selve opplevelsen kan foregå i hodet ditt, men virkningen er der.



«Placebo-effekten involverer også vanligvis forventinger, som administreres av hjernes prefrontale cortex», forklarer Dr. Lauren Atlas. Hun forsker på affektiv neurovitenskap og smerte ved National Center for Complementary and Integrative Health ved National Institutes of Health. «Dette området kan kobles til andre områder og utløse kjemiske reaksjoner som påvirker kroppen, for eksempel gjennom endorfiner [lykkehormoner]». Det finnes flere typer placebo, sier hun, og noen av dem kan aktivere opioidsystemet ditt ved blant annet å blokkere smertesignalene fra hjernen eller endre følelsene dine slik at du slapper mer av.



Det finnes også en annen grunn til at placebo-effekten omtales så ofte i restitusjonsforskning. «I sport kan det å vinne være avhengig av sekunder. De mest seriøse atletene gjør nok alt som ligger i deres makt for å komme enda lenger», sier Halson. Spesielt hvis det er så enkelt som å ta på seg et par sokker.



Ritualfølelsen kan også forbedre placebo-effekten, legger Halson til. «De fleste restitusjonsteknikkene er sensoriske opplevelser», sier hun. Så hvis du mener det er godt for kroppen din å fryse i et isbad eller massere musklene dine med smøregel, vil selvtilliten dette medfører kunne bidra til at du yter bedre. Og jo sterkere ønske du har om å nå et mål, jo større er troen din på at det vil fungere, sier Halson.