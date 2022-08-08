Hvis samboeren din lagde en kopp kaffe til deg, og du ikke visste at den var uten koffein før du hadde drukket halve koppen, ville du slutte å drikke selv om du følte deg piggere? Uansett reaksjonen din, kan placebo-effekten gi deg et koffeinboost.



«Placebo-effekten oppnås når noen opplever et positivt resultat basert på hva de tror om opplevelsen, i stedet for den faktiske handlingen», sier dr. Shona Halson, førsteamanuensis ved Australian Catholic University, som spesialiserer seg på restitusjon. Det handler også om ikke å tvile på at det du prøver på, kommer til å få et positivt resultat, selv om det ikke er bevist.



Mange atleter benytter seg av placebo-effekten når de tester populære, nye restitusjonsteknikker uten å være klar over det. Til tross for at de er populære kan man dra nytte av disse metodene, deriblant rytmiske massasjepistoler (se for deg en slags pistol med skumball på tuppen) og kuldebehandling (nedkjøling i et iskaldt rom), være forbundet med både fysiologiske fordeler og denne psykiske forbindelsen – noen ganger mer det siste.



Ta for eksempel kompresjonssokker. Det sies at de reduserer hovenhet og ømhet etter treningen. Men ifølge en ny studie av vitenskapelige artikler som ble publisert i «Open Access Journal of Sports Medicine», antydes det at deltakerne som hadde på seg slike sokker, opplevde mindre stølhet i musklene, men ingen forbedring knyttet til muskelskader eller betennelser. En annen studie publisert i «International Journal of Sports Physiology and Performance» viser at sokkenes restitusjonseffekt blir enda bedre når atletene tror på effekten av dem.



Det finnes også pneumatiske kompresjonsenheter til armer og ben, som ser ut som myke gipsformer. Forskerne understreker i «International Journal of Exercise Science» at placebo-effekten kan forklare hvorfor deltakerne rapporterte om raskere restitusjonstid og mindre smerte etter trening når de brukte slike enheter enn en vanlig kompresjonsenhet kontinuerlig. (Kanskje det avanserte utseende til de pneumatiske kompresjonsenhetene ga dem mer tiltro til dem? Det er ikke godt å si.)



Lignende oppdagelser gjelder andre restitusjonsmetoder som isbad og massasje: Noe forskning viser at de fleste deltakerne fikk bedre resultater når de hadde tro på at terapien kom til å være nyttig, noe som nok en gang beviser at hjernen spiller en viktig del i fremgangen vår.