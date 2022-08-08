Benytt deg av placebo-effekten
Veiledning
Når hjernen din tenker at en restitusjonsteknikk hjelper deg med å gjøre fremskritt, har det kanskje ikke så stor betydning for kroppen din om det har vitenskapelig støtte eller ikke.
- Placebo-effekten handler om å ha så stor tro på et resultat at det skjer, uansett hva vitenskapen sier.
- Ting som isbading har ikke vært gjenstand for mye forskning, men hjernen kan allikevel frigi endorfiner når du tar deg et, noe som bidrar til fremgang.
- Få andres perspektiver på fordelene ved en teknikk for å gjøre effekten større.
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Hvis samboeren din lagde en kopp kaffe til deg, og du ikke visste at den var uten koffein før du hadde drukket halve koppen, ville du slutte å drikke selv om du følte deg piggere? Uansett reaksjonen din, kan placebo-effekten gi deg et koffeinboost.
«Placebo-effekten oppnås når noen opplever et positivt resultat basert på hva de tror om opplevelsen, i stedet for den faktiske handlingen», sier dr. Shona Halson, førsteamanuensis ved Australian Catholic University, som spesialiserer seg på restitusjon. Det handler også om ikke å tvile på at det du prøver på, kommer til å få et positivt resultat, selv om det ikke er bevist.
Mange atleter benytter seg av placebo-effekten når de tester populære, nye restitusjonsteknikker uten å være klar over det. Til tross for at de er populære kan man dra nytte av disse metodene, deriblant rytmiske massasjepistoler (se for deg en slags pistol med skumball på tuppen) og kuldebehandling (nedkjøling i et iskaldt rom), være forbundet med både fysiologiske fordeler og denne psykiske forbindelsen – noen ganger mer det siste.
Ta for eksempel kompresjonssokker. Det sies at de reduserer hovenhet og ømhet etter treningen. Men ifølge en ny studie av vitenskapelige artikler som ble publisert i «Open Access Journal of Sports Medicine», antydes det at deltakerne som hadde på seg slike sokker, opplevde mindre stølhet i musklene, men ingen forbedring knyttet til muskelskader eller betennelser. En annen studie publisert i «International Journal of Sports Physiology and Performance» viser at sokkenes restitusjonseffekt blir enda bedre når atletene tror på effekten av dem.
Det finnes også pneumatiske kompresjonsenheter til armer og ben, som ser ut som myke gipsformer. Forskerne understreker i «International Journal of Exercise Science» at placebo-effekten kan forklare hvorfor deltakerne rapporterte om raskere restitusjonstid og mindre smerte etter trening når de brukte slike enheter enn en vanlig kompresjonsenhet kontinuerlig. (Kanskje det avanserte utseende til de pneumatiske kompresjonsenhetene ga dem mer tiltro til dem? Det er ikke godt å si.)
Lignende oppdagelser gjelder andre restitusjonsmetoder som isbad og massasje: Noe forskning viser at de fleste deltakerne fikk bedre resultater når de hadde tro på at terapien kom til å være nyttig, noe som nok en gang beviser at hjernen spiller en viktig del i fremgangen vår.
Psykologien bak placebo-effekten
Betyr dette at disse personene bør sette spørsmålstegn ved opplevelsene sine? Ikke i det hele tatt, sier Halston. Følelsen i seg selv kan kanskje være i hodet ditt, men effektene er helt ekte.
«Placebo-effekten involverer vanligvis forventinger, som administreres av hjernens prefrontale cortex», forklarer dr. Lauren Atlas, som forsker på affektiv neurovitenskap og smerte ved National Center for Complementary and Integrative Health ved National Institutes of Health. «Dette området kan kobles til andre områder som utløser kjemiske reaksjoner som påvirker kroppen, for eksempel gjennom endorfiner [lykkehormoner]». Det finnes flere typer placebo, sier hun, og noen av dem kan aktivere opioidsystemet ved blant annet å blokkere smertesignalene fra hjernen eller endre følelsene dine slik at du slapper mer av.
Det er imidlertid en annen grunn til at placebo-effekten gir seg til kjenne spesielt i forskning på restitusjon. «I idrett kan seiere handle om noen minimale deler av et sekund», sier Halson. «Og de fleste seriøse atletene prøver omtrent alt for å få den fordelen», spesielt hvis det handler om noe så enkelt som å bruke en sokk.
Ritualfølelsen kan også forbedre placebo-effekten, legger Halson til. «De fleste restitusjonsteknikkene er sensoriske opplevelser», sier hun. Så hvis du mener det er godt for kroppen din å fryse i et isbad eller massere musklene med smøregel, kan den troen og selvtilliten dette medfører, bidra til at du yter bedre. Og jo mer du ønsker at noe skal virke, desto mer sannsynlig er det at du tror på det, sier Halson.
Slik bruker du placebo-effekten til din fordel
Er du på jakt etter en ny restitusjonsstrategi? Hvis du tviler, kommer du ikke til å se resultater – eller det ekspertene kaller det «nocebo-effekten» – sier Atlas. Det er best å ha et åpent sinn. Sørg for at du bruker verktøyet eller metoden av riktig grunn. Massasjepistoler eller elektrisk stimulering skal bidra til å forbedre restitusjonen din, ikke løse et underliggende problem eller en skade. Da bør du heller gå til legen, sier Halson.
Er du imponert av noe du har sett i sosiale nettverk eller lest om på nettet? Snakk med andre som har erfaring med restitusjonsteknikker, som for eksempel superaktive venner eller en fysioterapeut som har erfaring med forskjellige restitusjonsteknikker, for å høre hva de mener om det, foreslår Halson. Hvis noen snakker positivt om fordelene ved en teknikk, er det større sjanse for at du tror på den også.
Ikke bli helt fanatisk, men hvis du mener at placebo-effekten er reell og effektiv, er det nok større sannsynlighet for at du opplever den og opplever mer fremgang. Akkurat. Det finnes en placebo-effekt av placebo-effekten. Så stilig.
Tekst: Ashley Mateo
Illustrasjon: Gracia Lam
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