Hva er en massasjepistol, og trenger du en?

Det finnes ikke vitenskapelig forskning som tester massasjepistoler. De er fremdeles ganske nye på markedet. Likevel er det verdt å merke seg at en studie publisert i Journal of Clinical and Diagnostic Research påviste at kandidater som fikk fem minutter med vibrasjonsterapi eller 15 minutter med massasje, rapporterte at de hadde betydelig mindre såre muskler i opptil 72 timer etter behandling enn de som ikke gjorde noen av delene. De som brukte en vibrasjonsenhet, reduserte dessuten stivheten enda raskere i løpet av de første 24 timene enn de som fikk massasje.



Disse massasjepistolene er spesielt effektive for personer som trener hardt og ofte. Det er ikke bare en kjapp løsning for mindre støle muskler, men kan også gi bedre spennvidde i bevegelsene hvis den brukes før en treningsøkt. Det er fordi strekkstyrken øker i bindevevet, sier Helms. Massasjepistoler er også fine å bruke under forberedende trening til et arrangement i og med at de gjerne hjelper mot stive muskler som kan føre til belastningsskader. Det hjelper også utøvere som lett får knuter og smerter på spesielle steder. «En standard skumruller kommer ikke like dypt til eller like tett på vev, og hendene kan på ingen måte arbeide like raskt som et motorisert hode», sier han.



Hvis du har tilgang til en massasjepistol eller tenker at du skaffer deg en, kan det være lurt å vite dette: