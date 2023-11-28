Eksperter hevder at jenter gjør det bedre både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden, så har vi laget The Coaching Girls Guide. Det er en ressurs som bidrar til å veilede, styrke og støtte unge atleter.



Sport involverer ofte å ta sjanser. For å lære seg nye ferdigheter, gå igjennom nye øvelser eller satse når man møter en motstander må man være sårbar. Og mens jenter ofte mottar heder og ære når de gjør noe riktig, får de ikke den samme positive tilbakemeldingen når de forsøker en ny teknikk og ikke fikser det helt.



I sportslig kontekst så betyr det at en jente ofte nøler med å prøve noe hun er usikker på om hun klarer. Hvis hun likevel aldri tar den sjansepasningen, eller hvis hun holder igjen i taklinger, eller hvis hun kun konkurrerer i distansen hun mestrer best, da går hun glipp av mange utrolige opplevelser.



Se for deg en jente som prøver å score selv om hun ikke er sikker på at hun vil klare det. Eller en som prøver butterfly når freestyle er det hun er best på. En annen slipper kanskje inn åtte mål som reservekeeper, men det målet hun reddet, er det alle husker. Disse jentene har lært å være modige og det betyr alt for dem – både sportslig og ellers i livet.



Sjekk ut følgende TED Talk og finn ut mer om hvordan du oppdrar jenter til å være modige.