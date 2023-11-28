Slik får du jenter til å drive med sport – og fortsette med det
Veiledning for å trene jenter
Jenter vil drive med sport. De vil bevege seg, konkurrere, ta risiko og føle at de er en del av noe. Det krever imidlertid litt innsats å få jenter til banen eller på treningsstudioet og sørge for at de har riktig utstyr (tenk sports-BH og hårstrikk) og holde dem i gang.
Eksperter hevder at jenter gjør det bedre fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. For jenter som bor i urbane strøk og minoritetsjenter er tallene enda verre.
Den gode nyheten er at alle kan gjøre noe for å få jenter til å drive med sport – slik at de også fortsetter. Jenter trenger et par viktige ting for å få et godt og meningsfullt forhold til sport:
- Muligheter til å være en del av et lag, konkurrere, knytte vennskapsbånd og oppleve samhold med lagspillere og de voksne rundt.
- Rollemodeller er også viktig. Det er gjerne kvinnelige trenere og personer rundt dem som heier på kvinner i sport. Det er større sjanse for at jenter driver med sport, også når de blir eldre, hvis de har dette med på laget.
- For å hjelpe dem til å komme tilbake og spille videre må vi skape en sportskultur som inkluderer og feirer jenter. Det begynner med den lagkulturen vi skaper.
Nike jobber sammen med samarbeidspartnere og eksperter for å snu trenden. De voksne i jentenes liv kan være mester og alliert i dette arbeidet ved å være med å bidra til å skape positive opplevelser for jenter på idrettsbaner og andre steder hvor jenter driver med sportslige aktiviteter. Vi lagde denne veiledningen for at alle skulle ha et sted å begynne. Og hvis du leter etter flere tips, kan du sjekke ut disse tipsarkene.