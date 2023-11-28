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Slik får du jenter til å drive med sport – og fortsette med det

Veiledning for å trene jenter
Sist oppdatert: 5. desember 2023
4 minutters lesing
Få jenter til å fortsette med sport

Jenter vil drive med sport. De vil bevege seg, konkurrere, ta risiko og føle at de er en del av noe. Det krever imidlertid litt innsats å få jenter til banen eller på treningsstudioet og sørge for at de har riktig utstyr (tenk sports-BH og hårstrikk) og holde dem i gang.

Eksperter hevder at jenter gjør det bedre fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. For jenter som bor i urbane strøk og minoritetsjenter er tallene enda verre.

Den gode nyheten er at alle kan gjøre noe for å få jenter til å drive med sport – slik at de også fortsetter. Jenter trenger et par viktige ting for å få et godt og meningsfullt forhold til sport:

  • Muligheter til å være en del av et lag, konkurrere, knytte vennskapsbånd og oppleve samhold med lagspillere og de voksne rundt.

  • Rollemodeller er også viktig. Det er gjerne kvinnelige trenere og personer rundt dem som heier på kvinner i sport. Det er større sjanse for at jenter driver med sport, også når de blir eldre, hvis de har dette med på laget.

  • For å hjelpe dem til å komme tilbake og spille videre må vi skape en sportskultur som inkluderer og feirer jenter. Det begynner med den lagkulturen vi skaper.

Nike jobber sammen med samarbeidspartnere og eksperter for å snu trenden. De voksne i jentenes liv kan være mester og alliert i dette arbeidet ved å være med å bidra til å skape positive opplevelser for jenter på idrettsbaner og andre steder hvor jenter driver med sportslige aktiviteter. Vi lagde denne veiledningen for at alle skulle ha et sted å begynne. Og hvis du leter etter flere tips, kan du sjekke ut disse tipsarkene.

Gjør henne klar for suksess

  • Gjør henne klar for suksess, Få jenter til å fortsette med sport, slide 1 of 3
    Skap sportsglede

    Gi inspirasjon til jenter (og gutter!) gjennom eksempler på kvinnelige atleter og rene kvinnelag. Få jentene med på å finne lagnavn, lage bannere og hva som helst annet som sier at de er en del av laget.

  • Gjør henne klar for suksess, Få jenter til å fortsette med sport, slide 2 of 3
    Tenk på fordommer

    Det stilles andre forventninger til jenter enn til gutter, og det holder gjerne jentene tilbake. Spør deg selv: Får jentene like mye heiarop som guttene? Blir jentene sett på som veikere? Blir jentenes oppførsel vurdert annerledes (blir for eksempel jenter sett på som «sjefete» mens gutter lettere får kred som «lagkaptein» for samme type oppførsel?) Ta en gjennomgang med deg selv mot slutten av hver trening – hadde du andre forventninger til jentene enn til guttene?

  • Gjør henne klar for suksess, Få jenter til å fortsette med sport, slide 3 of 3
    Få med familien

    Det er ikke alltid opp til jentene selv om de spiller med eller uteblir fra laget. Derfor er det viktig å få foreldre og foresatte til å bidra aktivt til at jentene blir med. Du kan selv oppfordre alle til å heie på alle på treningene. Kjør i gang med treningskamper, og ta med familiemedlemmer på laget. Det er større sjanse for at jentene fortsetter hvis familien er engasjert.

Få jenter til å fortsette med sport

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Opprinnelig publisert: 28. november 2023

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