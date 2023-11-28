Jenter vil drive med sport. De vil bevege seg, konkurrere, ta risiko og føle at de er en del av noe. Det krever imidlertid litt innsats å få jenter til banen eller på treningsstudioet og sørge for at de har riktig utstyr (tenk sports-BH og hårstrikk) og holde dem i gang.



Eksperter hevder at jenter gjør det bedre fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. For jenter som bor i urbane strøk og minoritetsjenter er tallene enda verre.



Den gode nyheten er at alle kan gjøre noe for å få jenter til å drive med sport – slik at de også fortsetter. Jenter trenger et par viktige ting for å få et godt og meningsfullt forhold til sport:



Muligheter til å være en del av et lag, konkurrere, knytte vennskapsbånd og oppleve samhold med lagspillere og de voksne rundt.





til å være en del av et lag, konkurrere, knytte vennskapsbånd og oppleve samhold med lagspillere og de voksne rundt. Rollemodeller er også viktig. Det er gjerne kvinnelige trenere og personer rundt dem som heier på kvinner i sport. Det er større sjanse for at jenter driver med sport, også når de blir eldre, hvis de har dette med på laget.





er også viktig. Det er gjerne kvinnelige trenere og personer rundt dem som heier på kvinner i sport. Det er større sjanse for at jenter driver med sport, også når de blir eldre, hvis de har dette med på laget. For å hjelpe dem til å komme tilbake og spille videre må vi skape en sportskultur som inkluderer og feirer jenter. Det begynner med den lagkulturen vi skaper.



Nike jobber sammen med samarbeidspartnere og eksperter for å snu trenden. De voksne i jentenes liv kan være mester og alliert i dette arbeidet ved å være med å bidra til å skape positive opplevelser for jenter på idrettsbaner og andre steder hvor jenter driver med sportslige aktiviteter. Vi lagde denne veiledningen for at alle skulle ha et sted å begynne. Og hvis du leter etter flere tips, kan du sjekke ut disse tipsarkene.