Duurzame materialen

Duurzaam katoen

Sinds 2020 is 100% van het katoen dat we gebruiken in al onze producten gecertificeerd biologisch, gerecycled of afkomstig van deelnemers aan het Better Cotton Initiative (BCI). BCI werkt aan het wereldwijd verbeteren van de katoenteelt door het in te kopen via een systeem genaamd Mass Balance. Al ons biologisch katoen groeit zonder gebruik van pesticiden afkomstig uit fossiele brandstoffen of kunstmest, en we recyclen jaarlijks ook meer dan 680.000 kilo katoen.