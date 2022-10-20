Ben je de gelukkige eigenaar van een of meerdere producten met Nike Forward materiaal, dan weet je al hoe bijzonder het is. Het is zacht en licht, en het valt bijzonder goed, met als bonus dat het in vergelijking met onze traditionele knit fleece een 75% kleinere ecologische voetafdruk heeft.



Je Nike Forward is ontworpen om slijtage in het dagelijks leven tegen te gaan, maar de speciale constructie betekent dat hij regelmatig wat rust en ontspanning kan gebruiken. Om Nike Forward nog jaren als nieuw te houden, zijn er een paar simpele verzorgingsrichtlijnen om rekening mee te houden. Als je er goed voor zorgt, zorgt het ook goed voor jou.

Was je Nike Forward kleding in koud water. Daarmee voorkom je aantasting van de materiaalstructuur en zorg je ervoor dat het niet krimpt. Laat je Nike Forward kleding plat opdrogen. Door het niet in de droger te doen, maar je kledingstukken plat te laten drogen, behoud je de vorm en de structuur. Verwijder pluisjes met een kledingborstel of -kam. Door de unieke structuur van Nike Forward kan het gaan pluizen. Het hoort bij de natuurlijke levensloop van het materiaal.

Met deze verzorgingsrichtlijnen blijft je Nike Forward kleding er mooi bij hangen in je kledingkast en kun je alles langer dragen. Bovendien help je door goed voor je kleding te zorgen en minder energie te verbruiken met wassen ook de planeet. Een situatie met alleen maar winnaars dus.