Watch The Waste

Bennett Shaw, de Product Line Manager voor Cosmic Unity, is een basketbalfanaat, maar geen expert als het gaat om Nike's Move to Zero. Maar toen hij naar de ontwikkeling van de schoen keek, begon hij overeenkomsten te zien tussen zijn geliefde sport en de missie van Nike — de gedachte dat je elk jaar een beetje beter kunt worden. "We willen steeds beter worden", legde Bennett uit. "We willen proberen de hoeveelheid gerecyclede materialen met 5% te verhogen. Met Cosmic Unity komen we op 25% per gewicht." Om het magische getal van 25% te bereiken, gebruikten de designers een unieke combinatie van deels gerecyclede componenten, en deels efficiënt geproduceerde nieuwe materialen. Voor het maken van de Crater Foam middenzool werd bijvoorbeeld 10% Nike Grind rubber gecombineerd met nieuw materiaal. De schoen heeft daarnaast een gelaagd kabelsysteem dat gemaakt is met 99% gerecycled materiaal, een inlegzool van gerecycled polyester. En voor de zoolrand wordt gebruik gemaakt van een mix van gerecycled polyurethaan en polyester. Het team heeft ook veel aandacht besteed aan het uiterlijk van de schoen, en heeft gezorgd voor een snelle, strakke en futuristische look.