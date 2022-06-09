12 manieren om je hardloopschoenen langer mee te laten gaan

Bij hardloopschoenen tellen de hardloopkilometers. Hoe lang je de schoenen hebt, weegt minder mee dan de hoeveelheid kilometers die je met ze hebt afgelegd. Of, zoals Coach Bennet het zegt: "Het is geen pak melk." Je hardloopschoenen hebben geen houdbaarheidsdatum, dus je kunt gerust een oud paar achter uit de kast vissen als je ze nog niet veel hebt gebruikt. Gebruik je een paar wel, hou dan bij hoeveel kilometer je ermee loopt.



Een gemakkelijke manier om dat te doen? De Nike Run Club app gebruiken. Tag je schoenen (meerdere paren kunnen ook) en stel een afstandsdoel in. De app houdt met elke run je kilometers bij en geeft je een seintje als je het ingestelde doel hebt bereikt.



Nu is de kilometerstand van je schoenen niet allesbepalend, maar het is wel de makkelijkste manier om te weten waar je aan toe bent. Volgens de kwaliteitsbewakers van Nike worden de meeste schoenen getest tot ruim 300 of bijna 500 kilometer. En dat is het minimum — zelfs na het halen van die afstand hoef je je schoenen niet weg te doen als ze er nog prima uitzien! Je kunt er misschien nog prima mee door.