Zo loop je nieuwe hardloopschoenen in

Door je nieuwe hardloopschoenen in te lopen, geef je je voeten en onderbenen de kans om geleidelijk en op een veilige manier aan stijvere nieuwe schoenen te wennen. "Nieuwe schoenen zijn minder flexibel dan oude en verminderen de bewegingsvrijheid tijdens het afwikkelen van de voet", zegt Sean Fortune, een USATF niveau II-gecertificeerd hardloopcoach uit New York. "Deze bewegingen verhogen het risico op blessures omdat ze de voet en het onderbeen overmatig belasten."

Volgens Fortune kunnen deze blessures variëren van licht tot ernstig: je kunt er blaren en voetkramp van krijgen, maar ook fasciitis plantaris en achillespeesontsteking. Dat laatste heeft hij zelf opgelopen doordat hij te snel te veel kilometers ging lopen in nieuwe hardloopschoenen.

Ashley Campbell, lead product line manager bij Nike, voegt hieraan toe dat een goede inloopperiode vooral belangrijk is als je gaat hardlopen op een type schoen dat je nooit eerder hebt gebruikt, zoals een wedstrijdschoen of een sneaker met minder ondersteuning dan je gewend bent. "Een nieuwe schoen die voor jou onbekend aanvoelt, kan je hardloopstijl of voetafwikkeling veranderen. Het is dus belangrijk dat je lichaam zich aan deze nieuwe bewegingen kan aanpassen, om zo spierpijn of blessures te voorkomen", zegt ze.