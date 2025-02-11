Zo krijg je vieze geurtjes uit schoenen

Als je geen sokken draagt, weet je zeker dat je schoenen door het zweet gaan stinken. "Zweten zelf veroorzaakt niet de geur, maar de bacteriën [op je huid] houden van vocht en worden aangetrokken door een vochtige omgeving", zegt Erica Coviello, een gecertificeerde personal trainer, RRCA-gecertificeerd hardloopcoach en voormalig wetenschapsdocent. "De geuren komen van het afval dat wordt geproduceerd wanneer deze micro-organismen verteren wat ze eten."

De juiste sokken voeren vocht weg van je huid, waardoor je voeten droger blijven en je de groei van bacteriën voorkomt, aldus Coviello. "Goede sokken houden op zijn minst het vocht vast in de sok (die direct in de was kan) in plaats van in de schoenen zelf, zoals zou gebeuren als je zonder sokken zou hardlopen", zegt ze.

Wat is het beste type sok om te veel zweet te voorkomen? Volgens Nike productlijnmanager Dustin Narde zijn wollen sokken de juiste keuze, en Coviello is het daarmee eens. "De oliën in de wolvezels fungeren als een barrière tegen bacteriën, waardoor ze natuurlijke geurbestrijders zijn", zegt ze. "Bovendien vinden veel mensen die allergisch zijn voor wol of lanoline moderne wolmengsels in sportkleding veel comfortabeler. Ze veroorzaken bovendien veel minder snel irritatie dan bijvoorbeeld een traditionele Ierse trui."

Je moet je sokken elke zes tot twaalf maanden vervangen. Als je op zoek bent naar een stevige wollen sok, is de Nike Everyday Wool Cushioned Crew sok (€ 30) een goede optie. Synthetische materialen zoals polyester voeren ook vocht weg van je voeten om je huid zo droog mogelijk te houden, zegt Coviello. De Nike Everyday Plus Cushioned sok (€ 22) is gemaakt van een polyestermix en de Nike Dri-FIT technologie helpt je voeten de hele dag droog en comfortabel te houden, ongeacht welke activiteit je doet.