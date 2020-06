De juiste hardloopschoenen kiezen

Gebruik de juiste schoen voor jouw run

"Voor gewone, alledaagse runs is een neutrale schoen met enige demping voldoende", vertelt Jason Fitzgerald, USA Track & Field-erkend coach, hoofdcoach van Strength Running en de host van The Strength Running Podcast. De meeste hardloopschoenen hebben een mix van demping en responsiviteit die geschikt is voor lange runs, maar nog steeds veel energieteruggave biedt voor als je het tempo wilt opvoeren.



Tijdens wedstrijden of snelheidswork-outs kan een lichtere schoen helpen, zegt Bennett. (Als je alles op alles zet tijdens een run, geldt: hoe minder gewicht je voet bij elke stap hoeft te dragen, hoe beter.) Voor work-outs op de atletiekbaan is het aan te raden om te investeren in schoenen met spikes, die zich in het turf duwen en helpen grip op de grond te houden tijdens het sprinten. "Spikes zijn ideaal, maar lichtere, lagere wedstrijdschoenen kunnen een hardloper ook een goed baangevoel geven en zijn bovendien geschikt voor buiten de baan", vertelt Nike Run Club Chicago Coach Robyn LaLonde.



Als je offroad gaat, heb je waarschijnlijk een paar trailrunningschoenen nodig waarmee je wortels, stenen en rotsen, en zachtere, oneffen ondergronden de baas blijft, vertelt LaLonde. Deze hebben een stevige zool en een breder voetoppervlak voor extra grip op de grond. Je kunt ook kiezen voor een trailrunningschoen die waterbestendig of waterproof is en een enkelkraag heeft om vuil tegen te houden. Als je op steile trails of trails met veel stenen gaat lopen, raadt LaLonde een schoen aan met een steenplaat in de middenzool. Deze beschermt je voeten tegen plotselinge stoten en onstabiele landingen en maakt het makkelijker om op zwaardere terreinen te lopen.