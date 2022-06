De beste hardloopgear voor in de regen

Het juiste jack kan het verschil betekenen tussen doorweekt thuiskomen en droog blijven. Zoek een jack dat je beschermt tegen zowel water als wind, met volledig getapete naden en zakken die je elektronica droog houden.

Je jack moet ook ventilerend zijn en zweet afvoeren, zodat je onder het jack droog blijft. Met een jack met capuchon hou je ook je hoofd en nek droog.

Is het buiten koud, kies dan een jack met synthetische isolatie en niet met dons. Synthetische isolatie behoudt de warmte, zelfs als het nat wordt. Je kunt ook kiezen voor een ventilerend fleecejack onder een waterdichte buitenlaag, afhankelijk van de temperatuur en wat je zelf comfortabel vindt. Hier vind je onze favorieten voor elke soort regen, van motregen tot stortbuien.

MOTREGEN

Je hebt lichte, waterbestendige gear nodig. Zoek jacks die zijn ontworpen om je vrij te laten bewegen en die helpen om je droog te houden bij nat weer. Een ventilerend Nike Repel jack is daarvoor perfect. Kies een jack dat bij je stijl past en dat het hele seizoen genoeg warmte biedt.

LANGDURIGE REGEN

Je hebt gear nodig die je droog houdt als het nat is. Kies een jack dat je beschermt tegen de weersinvloeden zonder dat het in de weg zit. Je hebt een anorak of hardloopjack nodig met een goede beschermlaag tegen wind en regen. Er zijn jacks van Nike die je kunt opvouwen en in een zakje kunt doen. Deze zijn ideaal om mee te nemen als het weer onvoorspelbaar is. Neem je je elektronica mee, controleer dan of de zakken in je jack je apparaten voldoende beschermen. En is het echt koud, kies dan voor een Nike Tech fleecelaagje onder je regenjas.

STORTBUI

Je hebt waterdichte gear nodig die je volledig beschermt tegen de weersomstandigheden. Zoek een jack met een stevig GORE-TEX membraan, waardoor zweet verdampt zonder dat er water binnen kan komen. En dan...kun je los in de regen. Maak er een spetterend rondje van. Zo blijf je droog.