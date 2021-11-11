Zo kies je de beste hardloopsokken

Waar je op moet letten voor de beste sokken voor hardlopen
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Ontdek de beste hardloopsokken met deze gids.
Voor hardlopers is niets zo vervelend als een slecht paar sokken. Of je sokken nu afzakken in je schoenen, je niet goed tegen blaren beschermen of zweet vasthouden, ze kunnen je flink in de weg zitten.
De beste hardloopsokken houden je voeten droog, gedempt en comfortabel tijdens je run. Ga op zoek naar deze kenmerken.
Vochtafvoerend
Vochtafvoerende sokken zijn een must voor hardlopers. Zweten is een teken dat je hard werkt, maar er kan hierdoor ook wrijving ontstaan tussen je sokken en je schoenen. Blaren zijn hiervan het resultaat. Sokken van het verkeerde materiaal, zoals katoen, kunnen zweten verergeren, waardoor je voeten opgezwollen en warm aan kunnen gaan voelen.
Wanneer je voeten zweten, heb je een sneldrogend materiaal nodig dat zweet absorbeert en wegvoert, zodat je voeten droog blijven en de lucht blijft circuleren. Anders zit je straks met vochtige stinkvoeten. Het risico op voetschimmel en andere schimmelinfecties wordt hierdoor groter.
Sokken met Nike Dri-FIT technologie voeren zweet weg van de huid, zodat het kan verdampen. Het ademende, geurbestendige materiaal en de ventilerende eigenschappen zorgen voor een luchtcirculatie die je voeten droog en koel houden.
Demping en compressie
Iedere keer dat je hak neerkomt, komt er een kracht vrij die gelijk is aan drie- tot viermaal je lichaamsgewicht. Voor langeafstands- of dagelijkse hardlopers kan dit na verloop van tijd leiden tot hardloopblessures, zoals plantaire fasciitis of stressfracturen. Het dragen van de juiste schoenen helpt om deze schok te dempen, maar hardloopschoenen alleen zijn niet voldoende.
Sokken met demping verminderen de impact, helpen blessures te voorkomen en houden je voeten comfortabel. Ze bieden ook bescherming op plekken waar de meeste wrijving optreedt: de achterkant van de hakken en de zijkanten van de tenen. Hierdoor slijten de sokken minder en zul je minder last van blaren hebben.
De demping kan variëren van licht tot zwaar, afhankelijk van de verschillende activiteiten en klimaten.
- Lichte demping: wil je het gevoel dat je op blote voeten hardloopt? Ga dan voor lichte materialen met lichte demping. Hoe lichter het materiaal, hoe flexibeler je voeten kunnen bewegen als je hardloopt.
Nike Spark Lightweight sokken hebben een dun design met zweetafvoerende technologie en mesh materiaal voor een droge en frisse ervaring. Maar ze hebben ook extra garen in het voetbed en bij de enkel, wat zorgt voor een zacht gevoel en ondersteuning bij elke stap.
- Gemiddelde demping: hardloopsokken met gemiddelde demping geven je voeten de ondersteuning die ze nodig hebben om schokken te dempen, maar ze bieden ook bewegingsvrijheid. In sokken met gemiddelde demping, een populaire optie voor trailrunners, kunnen je voeten zich aanpassen aan een ongelijke ondergrond en de impact ervan dempen.
Nike Everyday Plus Cushion sokken bieden extra demping onder de hak en voorvoet om de impact van je work-out te verzachten. Ze hebben ook een nauwsluitende band rond de middenvoet om de voetholte te ondersteunen. De hak en tenen zijn versterkt om slijtage te beperken en langdurig comfort te bieden.
- Max Cushioning: hardloopsokken met zware demping zijn geschikt voor mensen die in koudere klimaten of op hardere ondergronden hardlopen. Omdat deze het dikst en het warmst zijn, bieden ze maximale demping om je tegen het weer en de impact van je work-out te beschermen: perfect voor lange runs. Wanneer je ze met gedempte hardloopschoenen combineert, krijgen je voeten een optimale bescherming tegen blessures.
Nike Everyday Max Cushioned sokken hebben een dikke onderkant van badstof voor extra comfort bij voetoefeningen en gewichtheffen, en garen met grip in het voetbed om wegglijden te voorkomen. De Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel, en voert zweet weg van de voeten als je het warm begint te krijgen.
- Compressiesokken: compressiesokken gebruiken aangepaste compressie om de bloedcirculatie te verbeteren. Het dragen van compressiehardloopsokken tot over de kuit, vermindert spiertrillingen van de kuitspieren voor langeafstandshardlopers. Spiertrillingen treden op binnenin de spieren als je voet de grond raakt. Dit kan microtrauma aan de spier veroorzaken.
Ondersteuning voor de voetholte
Goede sokken hebben ook een ingebouwde ondersteuning voor de voetholte. Een ondersteunende band rond de voetholte biedt extra ondersteuning en schokdemping bij de voetholtes. Dit kan pijn door plantaire fasciitis helpen voorkomen en je voetlanding bij het hardlopen verbeteren.
Hardloopsokken met zware demping bieden meestal meer ondersteuning. Ze hebben een dikkere vulling en een dikker hakstuk om schokken te dempen. Nike trailrunningsokken zijn ontworpen om je voeten te ondersteunen op nat en rotsachtig terrein. De temperatuurregulerende kwaliteit van de wolmix is een andere troef.
Blaren voorkomen
Eén van de meest voorkomende klachten bij hardlopers is blaren. Een blaar wordt veroorzaakt door wrijving en wordt verergerd door hitte en vocht. Met de juiste hardloopschoen kun je blarenvrij hardlopen en dat is essentieel op lange runs en als je nieuwe hardloopschoenen inloopt.
Om wrijving te verminderen, kies je voor hardloopsokken met demping op plekken waar de meeste wrijving optreedt: de hakken en de tenen. Hardloopsokken voor anti-blaren kunnen een versterkt lusje bij de hak hebben en extra demping bij de neus.
Nike Dri-FIT technologie houdt je voeten koel en droog om te voorkomen dat er hitte en vocht vast komt te zitten. Met voeten die kunnen ademen en de temperatuur kunnen reguleren, heb je minder kans op blaren. Ga voor sokken met een nauwsluitende, flexibele pasvorm die op hun plek blijven zitten. Zo voorkom je de wrijving die je krijgt bij sokken waarin je wegglijdt.
Sokhoogte
Hardloopsokken zijn er in verschillende lengtes. Welke je kiest, hangt grotendeels af van jouw stijl en voorkeur. Je kunt kiezen uit onzichtbare hardloopsokken, maar ook voor mid-crew tot crew-cut.
No-show hardloopsokken betekent dat ze niet zichtbaar zijn buiten je hardloopschoenen. Met minder materiaal blijf je ook koeler op warme dagen. Zorg er wel voor dat jouw onzichtbare sokken genoeg grip bevatten om stevig op hun plek te blijven zitten.
Enkelsokken hebben vaak extra bescherming voor je hakken tegen wrijving en blaren. Ze zijn ook warmer, wat ze geschikter maakt voor kouder weer. Als je wandelschoenen draagt, kunnen langere sokken je enkels beschermen tegen wrijving.
Veelgestelde vragen
Welke sokken zijn het beste voor koud weer?
Ga in de herfst en de winter voor mid-crew of crew-cut sokken. Bij extra lange sokken heb je meer materiaal om je voeten en enkels warm te houden. Kies voor dikkere sokken van katoen of wol met gemiddelde tot maximale demping.
Welke hardloopsokken zijn het beste voor zweetvoeten?
Ga op zoek naar sokken die materialen bevatten als polyester, nylon en elastaan. Deze materialen zijn licht en kunnen je voeten koel houden. In plaats van katoen dat zweet vasthoudt en merinowol dat je voeten isoleert, helpen synthetische vezels met vochtafvoerende Dri-FIT technologie je voeten droog te houden.
Is hardlopen in compressiesokken een aanrader?
Compressiesokken kunnen geweldige hardloopsokken zijn, omdat ze beenkrampen en zwellingen kunnen helpen voorkomen door de circulatie te verbeteren. Er zijn onzichtbare compressiesokken die alleen bedoeld zijn voor de voeten. Of je kunt compressiesokken tot over de kuit nemen, zodat je ze kunt dragen voor onder een trainingsbroek om spiertrillingen in de kuit te verminderen.
Tekst: Emilina Lomas