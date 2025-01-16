De Nike Pegasus Premium geeft op wolken lopen een nieuwe betekenis
Productnieuws
Ontdek hoe ongeremde innovatiekracht de Pegasus met de meeste energieteruggave in de reeks opleverde.
Wat is de volgende grote hardloopinnovatie? Het is een vraag die Nike vanaf het allereerste begin heeft geïnspireerd. In 1970 gebruikte Bill Bowerman het wafelijzer van zijn vrouw om het loopvlak te creëren voor enkele van de eerste hardloopschoenen van het merk. Vandaag de dag heeft dezelfde innovatiedrang binnen een creatieve cultuur geleid tot een nieuwe generatie Nike schoenen.
Het design van de Pegasus Premium, de nieuwste innovatie van het bedrijf, toont voor het eerst de voorgevormde, zichtbare Air Zoom unit van Nike over de hele lengte. "Air is onze meest responsieve en duurzame technologie voor demping", zegt Paul Begyn, Footwear Development Director of Innovation.
De Air technologie van Nike is een van de belangrijkste vernieuwingen uit de innovatielabs van Nike. Het Nike Sport Research Lab heeft decennialang bijgedragen aan het verfijnen van de baanbrekende Air technologie. Tot op de dag van vandaag is Air een cruciaal element in menig Nike schoen, zoals de Nike Alphafly 3, de snelste Nike marathonschoen ooit.
De Air unit over de hele lengte heeft een lange geschiedenis. In 2016 experimenteerde het team met de Zoom All Out, een schoen met een platte Air unit die van neus tot hak liep. De prioriteit van de ontwerpers lag toen op het verbeteren van de efficiëntie van de Zoom All Out.
Nike engineers zochten ook naar andere schoenen in de line-up, zoals de Vaporfly, als mogelijke inspiratie voor de Air Zoom unit. "De engineers hebben naar de kromming van de koolstofvezelplaat gekeken", zegt Begyn. "Hoe die een soepele overgang creëerde voor hardlopers".
Bij hardlopen is energieteruggave cruciaal, dat wisten Begyn en zijn teamgenoten maar al te goed. De manier waarop een voet contact maakt met de ondergrond kan van invloed zijn op de efficiëntie: hoe beter de energieteruggave, hoe minder energie de hardloper verbruikt.
Zou de gebogen vorm van de koolstofvezelplaat van de Vaporfly toegepast kunnen worden op de Air unit om een efficiënte overgang te ondersteunen?
De doorbraak
Het antwoord kwam op een onverwachte manier. Kevin Sze, lid van het innovatieteam, was thuis tijdens de COVID-19-pandemie en kreeg toen plots een idee.
Hij deed een experiment, met een glazen fles, een pan, en toegevoegde warmte om de natuurlijke vorm van de menselijke voorvoet en voetboog beter na te bootsen en zo de nieuwe vorm van de Air unit te bepalen.
"Soms is de eenvoudige oplossing de meest innovatieve".
Clayton Chambers
Senior Director, Future Cushioning Systems, Innovatie
Nadat Sze zijn idee aan het team had laten zien, begon hij te bouwen aan een klein aantal prototypes. Het was hem één keer gelukt, maar hij moest bewijzen dat het niet zomaar een toevalstreffer was. In de volgende stap werd een 3D-model geprint om de vorm consistenter te maken. Hiermee kon ook beter bepaald worden waar verhitting nodig was. Er waren geen flessen meer nodig.
Het team beschikte nu over bewijs dat de Air unit voorgevormd kon worden, maar dat betekende nog niet dat het ook werkte. De verkenningsfase begon in het Nike Sport Research Lab, waar de innovators 35 verschillende schoenmodellen creëerden met de nieuwe Air Zoom unit, van gestroomlijnd tot zeer futuristisch.
"De eerste, ongedwongen fase van verkenning duurde enkele dagen en leverde ons een heel scala aan ideeën op, van mild tot wild", legt Chambers uit. "De weken erna werden in beslag genomen door een proces van brainstormen, ruwe prototypes maken, zelf uitproberen en verder verfijnen en selecteren".
Uiteindelijk selecteerde het team vier designs die ze voorlegden aan hardlopers. Uit de feedback kwam naar voren dat de lopers zich persoonlijk konden vinden in wat het team probeerde te bereiken.
"Dat moment inspireerde het team om met man en macht verder te werken aan de verfijning van het oorspronkelijke idee", zegt Chambers.
Er gingen maanden voorbij. De ontwerpers kregen bij elke stap van het proces extra input van dezelfde groep hardlopers, waardoor hun vertrouwen en enthousiasme bleef groeien. Er was iets groots op handen.
Uiteindelijk koos het team voor een bovenwerk van speciale mesh, een gelaagde (gestapelde) middenzool van ZoomX foam direct onder de voet, een voorgevormde Air Zoom unit in het midden en ReactX foam in de hak.
"ReactX biedt een stabiele en toch responsieve basis onder de Air Zoom in de hak, terwijl het ZoomX foam over de hele lengte boven de Air Zoom bijdraagt aan extra energieteruggave van hak tot teen zonder dat dit ten koste gaat van het gewicht", zegt Chambers.
Air Zoom op de proef gesteld
Toen het design geregeld was, begon het testen. Hardlopers van Blue Ribbon Studios in Los Angeles hebben de eerste versies getest en tal van gerenommeerde hardlopers uit de hele wereld hebben zich ingezet voor het verfijnen van de schoen. Met elke nieuwe versie heeft het Nike team dit design verder verfijnd. Het resultaat: hardlopers waren onder de indruk van de responsiviteit en de hogere energieteruggave van de Pegasus Premium.
Ten slotte liet Nike de schoen in het Nike Sport Research Lab testen door de professionele atleten Rai Benjamin en Jessica Hull. Beiden waren vol lof over de responsiviteit van de schoen.
"Of je nou op de voorvoet of de hak landt, de responsiviteit is next level."
Rai Benjamin,
Olympisch kampioen hardlopen
"De lucht in de Air unit wordt samengedrukt en veert terug als je weer afzet van de grond", zei Hull.
Jaren van innovatie worden eindelijk beloond, want de releasedatum van de Pegasus Premium is 6 februari 2025 in China en 30 januari 2025 in de rest van de wereld. Bij de release is er een beperkte hoeveelheid schoenen beschikbaar. "De droom van elke innovator [is] om iets te creëren dat een enorme impact heeft", zegt Sze.
Nu komt Sze's droom uit. Geniet van het plezier van hardlopen en ervaar met deze Nike Pegasus meer energieteruggave dan ooit.