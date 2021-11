Waarom en hoe je onzekerheid kunt omarmen, volgens psychologie-experts

Het werd in de afgelopen tijd weer heel duidelijk: niemand kan de toekomst voorspellen. Ook niet die ene waarzegger die voorspelde dat je een hond ging adopteren. De meeste (of alle) mensen hebben net de meest onvoorspelbare anderhalf jaar ooit achter de rug (en we zijn er sterker uitgekomen). Maar het leven blijft onzeker. Kun je die vakantie volgende maand wel boeken? Welke studie ga je doen? Gaat die marathon in grote groepen wel door? Geen moment in de toekomst staat vast. Onzekerheid is onvermijdelijk.

Wennen aan onzekerheid is daarom handig tegen stress — het kan je zelfs helpen doelen te halen die je nu als onrealistisch ziet. "Onzekerheid is de enige zekerheid die je hebt. Hoe meer we onzekerheid aanvaarden, hoe meer plezier we kunnen halen uit verandering, als een soort van nieuwe energie", aldus Mollie Eliasof, psychotherapeut en klinisch sociaal-maatschappelijk werker in New York.