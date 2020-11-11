Trained Podcast: ontdek je drive met Simon Sinek
Coaching
Zijn boeken en TED-talks zijn een inspiratiebron voor miljoenen mensen. Nu vertelt de auteur ons wat zijn onderzoek betekent voor atleten.
In onze haast om het 'hoe' onder de knie te krijgen, slaan we vaak het 'waarom' over, zegt auteur en motivational speaker Simon Sinek. Hij is ervan overtuigd dat we voordat we ergens aan beginnen — een work-outroutine, een nieuwe baan, een relatie —, precies moeten weten waarom we daaraan beginnen. Dat is volgens hem het geheim om ons potentieel in elk aspect van het leven te ontgrendelen. In deze aflevering praat hij met gastheer Ryan Flaherty over het inzoomen op je eigen doel, het onder controle houden van stress en het ervaren van onze dagelijkse training als 'een oneindig spel'.
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Flaherty op trained@nike.com en hij zal kijken wat hij voor je kan doen.