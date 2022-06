Yogahoudingen voor verlichting van rugpijn

Last van rugpijn? Je bent niet de enige. Onderzoekers schatten dat 65 miljoen Amerikanen onlangs last hebben gehad van rugpijn en dat ongeveer 16 miljoen volwassenen aanhoudende of chronische rugpijn hebben, waardoor ze in bepaalde dagelijkse activiteiten beperkt worden. Pijn in de onderrug is de vijfde meest voorkomende reden voor alle doktersbezoeken in de Verenigde Staten.



Rugpijn kan heel vervelend zijn, omdat de spieren in de rug bij veel dagelijkse bewegingen worden gebruikt. Helaas kun je pijn in de onderrug niet altijd voorkomen met lichaamsbeweging. Onderzoekers weten niet of atleten vaker rugpijn hebben dan andere mensen, maar ze kwamen tot de conclusie dat het een veel voorkomende pijn is bij atleten.



Standaardbehandelingen voor rugpijn zijn onder andere fysiotherapie, warmtekussens, koelsprays en pijnmedicatie. Uit onderzoek is gebleken dat yoga ook effectief kan zijn tegen rugpijn.