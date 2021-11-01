Yogahoudingen voor verlichting van rugpijn

De halve meester van de vissenhouding is een zittende ruggengraattwist die het bovenlichaam strekt en draait om een betere houding te stimuleren en spanning los te laten. Volgens sommige yogaliefhebbers kan deze houding ook de spijsvertering bevorderen. Zorg ervoor dat je vertrouwd bent met de gedraaide ruggengraathouding voordat je deze geavanceerde draaibeweging uitvoert.



Zo voer je hem uit: begin in een zittende houding en strek je benen voor je uit op de mat. Buig nu je rechterbeen onder je linkerbeen, zodat je voet onder je linkerheup uitsteekt. Vervolgens buig je je linkerknie en plaats je je linkervoet aan de buitenkant van je rechterknie. Zet je rechterhand op de grond naast je rechterheup. Adem uit en draai je bovenlichaam naar rechts, weg van het linkerbeen. Ontspan je schouders, open je borst en hou de ruggengraat gestrekt. Laat je blik meebewegen met de draaiing. Buig de linkerelleboog in een hoek van 90 graden en plaats de achterkant van de bovenarm aan de binnenkant van de linkerknie, waarbij je handpalm open blijft. Adem en ontspan terwijl je de draai 30 seconden vasthoudt, of zo lang als het comfortabel voelt. Laat de houding los en herhaal aan de andere kant.



Tip van de pro's: gebruik hulpmiddelen om deze houding makkelijker te maken. Ga op een rolkussen of een opgevouwen deken zitten om de heupen te strekken en de onderkant van de ruggengraat beter te draaien.